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В Луганской области на округе №112 лидером стал самовыдвиженец из Киева

24 июля, 17:56

Член партии "Наш край" набрал более 34%

Фото: Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 112 в Луганской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером оказался самовыдвиженец Сергей Вельможный с 34,32% (10 198 голосов). На втором месте в этом округе оказался ставленник партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Чернецов – за него отдали голоса 30,41% избирателей (9 037 голосов).

Напомним, Вельможный Сергей Анатольевич родился 25 июня 1976 года в городе Стаханов Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, советник председателя, благотворительная организация "Фонд Сергея Шахова", член Политической партии "Наш край", проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег ЦИК, мажоритарка, округ, луганская область, мажоритарный округ, результаты выборов, результаты голосования

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Источник:

Сегодня

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