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В Международной наблюдательной миссии дали оценку предвыборной кампании в Украине

Сегодня, 17:38

Рост напряжения между сторонами характеризовался масштабной и систематической негативной кампанией

Фото: AFP

Предвыборная кампания кандидатов в президенты в Украине отличалась высоким уровнем напряжения и систематическим негативом. Об этом заявили в Международной миссии по наблюдению за выборами, в которую входят представители Европейского парламента, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ.

"В период ко второму туру голосования агитация усилилась на национальном уровне, а рост напряжения между сторонами характеризовался масштабной и систематической негативной кампанией и резкими взаимными обвинениями. На местном уровне агитационные мероприятия были более сдержанными", – говорится в отчете Международной миссии по наблюдению за выборами президента Украины во втором туре, распространенной на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Наблюдатели также отмечают, что кампании кандидатов существенно отличались между собой.

"В то время, как традиционная кампания Петра Порошенко была четко сформулирована и содержала конкретные положения, точки зрения, содержание, кампания Владимира Зеленского значительным образом проводилась его представителями, чем кандидатом и не делала акцента на его программе", – проинформировали в Миссии.

Наблюдатели отметили, что позиция Зеленского относительно ключевых политических проблем оставалась неопределенной во время предвыборной кампании.

Наблюдатели также отмечают высокую активность пользователей социальных сетей в негативной кампании.

"Использование рекламных сообщений в соцсетях и постов, которые очерняют оппонентов, сыграло главную роль во время кампании второго тура, особенно со стороны приверженцев Петра Порошенко и в меньшей мере – Владимира Зеленского", - рассказали в Миссии.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.


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Тег выборы, наблюдатели, предвыборная кампания

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Источник:

Интерфакс-Украина

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