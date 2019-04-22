В Международной наблюдательной миссии дали оценку предвыборной кампании в Украине
Рост напряжения между сторонами характеризовался масштабной и систематической негативной кампанией
Предвыборная кампания кандидатов в президенты в Украине отличалась высоким уровнем напряжения и систематическим негативом. Об этом заявили в Международной миссии по наблюдению за выборами, в которую входят представители Европейского парламента, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ.
"В период ко второму туру голосования агитация усилилась на национальном уровне, а рост напряжения между сторонами характеризовался масштабной и систематической негативной кампанией и резкими взаимными обвинениями. На местном уровне агитационные мероприятия были более сдержанными", – говорится в отчете Международной миссии по наблюдению за выборами президента Украины во втором туре, распространенной на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
Наблюдатели также отмечают, что кампании кандидатов существенно отличались между собой.
"В то время, как традиционная кампания Петра Порошенко была четко сформулирована и содержала конкретные положения, точки зрения, содержание, кампания Владимира Зеленского значительным образом проводилась его представителями, чем кандидатом и не делала акцента на его программе", – проинформировали в Миссии.
Наблюдатели отметили, что позиция Зеленского относительно ключевых политических проблем оставалась неопределенной во время предвыборной кампании.
Наблюдатели также отмечают высокую активность пользователей социальных сетей в негативной кампании.
"Использование рекламных сообщений в соцсетях и постов, которые очерняют оппонентов, сыграло главную роль во время кампании второго тура, особенно со стороны приверженцев Петра Порошенко и в меньшей мере – Владимира Зеленского", - рассказали в Миссии.
Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.
В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.
Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Международной наблюдательной миссии дали оценку предвыборной кампании в Украине". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК публикует результаты второго тура выборов: Зеленский уверенно лидирует
Центральная избирательная комиссия подсчитала 99,74% голосов после второго тура выборов
"Мы смогли сломать стереотипы": в ЦИК сделали заявление по выборам
Официальный результат Центризбирком сможет объявить уже в пятницу
Работа по освобождению пленных украинских моряков: в МИД Украины сделали заявление
Требование к РФ остается неизменным – устранить нарушение международного права и освободить моряков и корабли
Реакция мира на выборы президента в Украине: Зеленский принимает поздравления
Многие страны уже отреагировали на предварительные итоги выборов в Украине