В Украине ни в одном регионе полностью не обработаны данные протоколов с результатами голосования на выборах президента

Меньше всего процент обработки протоколов в Киевской области – 89,73%, Луганской – 89,92%.

Фото: AFP

В Украине ни в одном регионе полностью не обработаны данные протоколов с результатами голосования на выборах президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/246/7f2/5ca2467f2aef3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/246/7f2/5ca2467f2aef3.jpg 2019-04-02T02:31:33+03:00 Новости Меньше всего процент обработки протоколов в Киевской области – 89,73%, Луганской – 89,92%.

Ни в одном регионе Украины окружными комиссиями еще полностью не обработаны данные протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины. Согласно данным информационно-аналитической системы "Выборы" на сайте ЦИК, сейчас обработано 97,11% протоколов по всей стране.

При этом ни одна из областей и столица Киева пока не предоставили данных обработки 100% протоколов.

Меньше всего процент обработки протоколов в Киевской области – 89,73%, Луганской – 89,92%.

Причем в Киевской области на округе №95 (город Ирпень, часть Киево-Святошинского района) обработано только 41,66% протоколов, а в округе №94 (города Васильков и Обухов, Васильковский и Обуховский районы) – 70,58%.

В округе №114 Луганской области, куда, в частности, входят Станично-Луганский, Славяносербский и часть Новоайдарского района, – 71,33% протоколов.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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