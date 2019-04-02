Климкин: Отношение украинцев к РФ и курс в НАТО – "это навсегда" при любом президенте
На Западе не имеют представления о том, какие идеи имеются у кандидата Зеленского
Внешняя политика Украины и её курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию не изменится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу CNBC.
"Это, в первую очередь, были демократические выборы. Настоящая кампания, настоящая борьба, не было предполагаемого результата. И у нас есть отчет о свободных и честных выборах. Мы подтверждаем этот отчет, и это важно для меня не только как для министра иностранных дел, но и как гражданина Украины. Давайте посмотрим, как сыграет результат во втором туре", – заявил глава МИД.
При этом Климкин отметил, что на Западе не имеют представления о том, какие идеи имеются у кандидата Зеленского в отношении политики международных отношений, как он собирается иметь дело с Россией и как он будет вести себя с западными союзниками.
"Послушайте, я почти уверен, что не будет полного разворота назад (в контексте международной политики – ред.), поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО", – сказал министр.
Климкин уверен, что нынешний менталитет украинских граждан и их отношение к РФ, а так же курс на ЕС и НАТО – "это навсегда".
"Если вы спросите у людей на улицах, это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас – украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые различия, временные рамки, но с точки зрения стратегии это решено на 100%", – заявил он.
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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