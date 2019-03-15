Субсидии наличными, рост пенсий и рекордный бюллетень на выборы: итоги недели

Украинцы продают валюту, а за выходные были побиты четыре темературных рекорда

Субсидии наличными, рост пенсий и рекордный бюллетень на выборы: итоги недели Сергей Гусев 2019-03-15T20:04:00+02:00 Украина Украинцы продают валюту, а за выходные были побиты четыре темературных рекорда

Общество

39 кандидатов будет на выборах президента Украины 31 марта, которые будут включены в бюллетень для голосования. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. На день окончания регистрации 8 февраля в ЦИК было зарегистрировано 44 кандидата.

8 490 украинцев попросили в прошлом году об убежище в Евросоюзе, что меньше по сравнению с предыдущими годами, сообщил Евростат. Для сравнения: в 2017-м убежища в ЕС просили 8945 украинцев, в 2016-м – 11 тысяч, в 2015-м – 21 тысяча, в 2014-м – 13,5 тысяч.

72% опрошенных украинцев однозначно намерены голосовать на выборах президента Украины 31 марта, еще 11% скорее всего будут участвовать в выборах, 4% скорее не намерены и 9% точно не намерены голосовать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Побиты 4 температурных рекорда за выходные 8-9 марта в Киеве. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. В частности, 8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составляла +10,1°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году.

Получено 2786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, с начала предвыборной кампании. В Нацполиции было составлено 517 админпротоколов, а следователями начато 142 уголовных производства, связанных с нарушением прав и свобод граждан.

279 жертв конфликта на Донбассе зафиксировала в 2018 году мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Среди жертв – 55 погибших и 224 раненных. "Это в два раза меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и наименьший годовой показатель за весь период конфликта", – говорится в докладе.

27,3% больничных листов из выданных в течение 2018 года, проверенных Фондом соцстрахования, были выданы с нарушениями.

200 млн грн будет направлено из госбюджета в 2019 году на оборудование естественно-математических кабинетов в школах. Об этом сообщила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

134 тыс. 381 сотрудник Министерства внутренних дел будет задействован для обеспечения правопорядка в день голосования на выборах президента Украины 31 марта.

12 марта Ощадбанк начал выплачивать субсидии наличными, за первый день было выплачено 350 млн грн. При этом через систему платежей "Быстрая копейка" выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн, которые были оформлены 11172 переводами. На карты зачислены 204 224 перевода на сумму 333,4 млн грн.

Первые 15 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые получат гранты для реализации энергоэффективных мероприятий отобрал Фонд энергоэффективности. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионально развития Геннадий Зубко. В настоящее время на объектах ОСМД проведен энергоаудит и разрабатываются проекты необходимых мероприятий по сокращению энергопотребления.

Выделить по 200 млн грн бюджетных средств на строительство Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилой массив Виноградарь поручил премьер-министр Владимир Гройсман министерствам финансов и инфраструктуры.

Введена ежемесячная помощь на детей до шести лет которые воспитываются в многодетных семьях. Соответствующее решение приняло правительства 13 марта. Выплата будет установлена с 1 апреля 2019 года. Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и последующих детей до шести лет ежемесячную помощь в размере прожиточного минимума на ребенка до шести лет. Размер выплаты с 1 апреля составит 1626 грн в месяц на одного ребенка, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн.

Осуществить передислокацию шести подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины решил Кабинет министров. Это расширит боевые возможности Воздушных сил в общей системе противовоздушной обороны государства.

Около 170 тыс. граждан Украины поступили на службу в Вооруженные силы по контракту в период с 2014 по 2018 годы, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Укрпочта" повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений суммарно на 12,4% в два этапа – с 1 апреля и 1 июля 2019 года. Повышение окладов произойдет за счет улучшения финансовых показателей компании и благодаря получению дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке пенсий.

44,7% украинцев готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО на референдуме, если бы он проводился в настоящее время, 34,8% проголосовали бы против, свидетельствуют данные опроса Центра социальных исследований "София", проведенного с 4 по 11 марта.

Возбудили 49 уголовных производств в январе-феврале органы досудебного расследования по фактам коррупционных действий должностных лиц Государственной фискальной службы, из них 37 – по материалам подразделений внутренней безопасности ведомства.

Экономика

942,5 млн долларов продало в феврале население и купило 879,1 млн долларов. Таким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 63,4 млн долларов больше, чем купило.

На 8% выше нормативного показателя 7600 ккал за кубометр газа и составляет 8205 ккал за кубометр средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в феврале. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз".

Увеличился на 19,3% средний размер пенсии по состоянию на 1 марта – до 3033 грн с 2542 грн по состоянию на 1 января этого года.

72% украинских пенсионеров по состоянию на 1 марта после повышения пенсий получают до 3 тыс. грн. Более 10 тыс. грн получают 2% пенсионеров.

9,5 трлн грн доходов задекларировали налогоплательщики в 2018 году, что на 1,3 трлн грн больше по сравнению с показателем 2017 года, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. При темпе роста доходов в 116,2% темпы роста налога составляют 117%. По результатам 2018 года налогоплательщики задекларировали 97,55 млрд грн налога на прибыль.

Повысило прогноз экспорта кукурузы из Украины на 2018/2019 маркетинговый год (МГ, июль-июнь) Министерство сельского хозяйства США – на 0,5 млн тонн по сравнению с февральским прогнозом – до 29 млн тонн. Повышение прогноза связано с большими отгрузками в последние месяцы. В то же время, прогноз урожая кукурузы в Украине оставлен без изменений – 35,5 млн тонн.

Приняла четыре решения Государственная фискальная служба в феврале о рассрочке налога на добавленную стоимость на импортное оборудование для собственного производства на 0,4 млн евро. Всего на 1 марта 2019 года принято 82 решения на 7,7 млн евро и 1,4 млн долларов. С начала действия данной нормы таможни оформили импорт оборудования с применением рассрочки по 69 решениям на общую сумму 246,5 млн грн НДС.

Будет инвестировано более 1,6 млрд грн в три нефтегазовых участка, специальные разрешения на пользование недрами которых проданы на аукционах в ProZorro.Продажи. Срок действия разрешений – 20 лет. Общая объявленная стоимость специальных разрешений составляла 45 млн грн. В ходе аукционов стоимость возросла до 141 млн грн – то есть в 3 раза.

Вырос на треть экспорт фруктов и орехов из Украины в феврале – до рекордной отметки 24,8 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы East Fruit. Экспорт вырос на 10% по отношению к январю 2019 года и на треть превысил показатели февраля 2018 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом. Как сообщило, данный рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.

Замедлилась до 8,8% в феврале 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,5%.

85,1 тысячи тонн ржи экспортировала Украина с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019), что в 2,2 раза превышает объем поставок за весь 2017-2018 МГ и является рекордным значением за последние 16 лет, сообщили в агентстве Украгроконсалт.

Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк располагают достаточным объемом высоколиквидных активов для предстоящих в текущем году выплат по еврооблигациям, сообщило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. "На конец февраля Ощадбанк разместил наличные в банках-нерезидентах на 1 млрд долл. На конец января у Укрэксимбанка было 510 млн долл.", – указано в сообщении.

Составила 16 млн 706 тыс. кв. м общая площадь жилых и нежилых зданий, строительство которых начато в 2018 году. При этом общая площадь жилых зданий составила 77% общего объема.

34,75 млрд грн, 886 млн долл. и 33 млн евро привлек Минфин в госбюджет путем размещения ОВГЗ в январе-феврале. Средневзвешенная доходность бумаг составила соответственно 19, 6,5 и 4,5%. Средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам этого периода составила 19% по бумагам в гривне, 6,5% в долларах, 4,5% в евро. При этом в указанный период Минфин выплатил по внутренним долгам 78,2 млрд грн.

Состоится 21 марта церемония начала строительства Днепро-Бугской ветроэлектростанции мощностью 110 МВт в селе Александровка Белозерского района Херсонской области. Количество турбин станции – 25.

В 41 городе Украины сейчас реализуются 50 инвестпроектов по модернизации коммунальных предприятий на общую сумму 3 млрд евро, сообщили в Минрегионе.

Составляли 9,35 млрд долл. на начало марта чистые валютные резервы (за вычетом долговых обязательств перед МВФ) НБУ, что на 2,3% меньше, чем было на начало февраля, и на 3,1% меньше, чем было на начало января. Валовые валютные резервы в феврале, как и с начала года сократились на 2,9% – до 20,22 млрд долл.

На уровне 18% годовых Национальный банк вновь решил оставить без изменения учетную ставку. В последний раз центробанк снижал учетную ставку – до 12,5% с 13% годовых – 26 мая 2017 года.

На 12,53% больше в годовом выражении морские порты Украины в январе-феврале перевалили грузов – 23,129 млн тонн. Как отмечают в Администрации морских портов, больше всего на позитивную динамику увеличения перевалки повлияли продукция агропромышленного комплекса и металлургической промышленности, контейнерные грузы, а также удобрения.

Вырос на 1,2% объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль 2019 года – до 544,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1,8%, до 13,5 млрд долл. С начала года объем гривневых депозитов вырос на 0,9%, валютных – на 0,7%. Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.

Выросли на 0,5% за февраль остатки по гривневым кредитам в банках, но при этом сократились на 1,5% с начала года – до 601,7 млрд грн. Остатки по валютным кредитам сократились на 2,8% за февраль и на 3,2% с начала года – до 16,1 млрд долл.

В 14 областях Украины по состоянию на 13 марта начат сев ранних яровых зерновых и зернобобовых, который проведен уже на площади 258 тыс. га, что составляет 11% от прогнозных 2,3 млн га, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Национальный банк ожидает получить от Международного валютного фонда в 2019 году два равных транша в мае и ноябре на общую сумму 2,5 млрд долларов. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

1,1 трлн кубометров запасов газа имела Украина на конец 2017 года, что делает ее второй после Норвегии в Европе по объемам залежей голубого топлива. Об этом говорится в отчете BP Statistical Review of World Energy. В первую "тройку" рейтинга вошли: Норвегия, которая по оценкам имеет 1,7 трлн кубометров газа, Украина (1,1 трлн) и Нидерланды (0,7 трлн). Самые большие запасы газа в мире имеют Россия (35 трлн кубов), Иран (33,2 трлн), Катар (24,9 трлн) и Туркменистан (19,5 трлн).

Мир

Могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции члены экипажей украинских судов, задержанные властями Российской Федерацией в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Об этом заявило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, что,

Число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39%. Таковы результаты опроса фонда "Общественное мнение". Доля тех, кто полагает, что польза и вред сопоставимы, за четыре года выросла с 15 до 39%.

Предоставление 250 млн долларов предусмотрели США в проекте оборонного бюджета на 2020 год на усиление безопасности и обороны Украины. Об этом сообщило посольство Украины в США.

Итальянским детям законодательно запретили ходить в школу, если они не имеют обязательного набора прививок от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи. Родителей могут оштрафовать на сумму до 500 евро, если их дети не пройдут обязательный курс иммунизации. Дети в возрасте до шести лет будут исключены из яслей и детских садов, если их родители не предоставят доказательств вакцинации.

Подешевели до минимума с 2006 года фьючерсы на арабику на торгах в Нью-Йорке из-за опасений перепроизводства кофе. Цена майского контракта опустилась на 2,6%, до 94,65 цента за фунт (около 2,08 долл. за 1 кг). В последние 12 месяцев арабика входит в число сырьевых товаров с худшей динамикой, ее стоимость упала примерно на 20%. Избыток предложения кофе сохраняется второй сельхозгод подряд, в этом году он, вероятно, превысит 2 млн мешков (1 мешок = 60 кг), прогнозирует Международная организация кофе. В 2018 году Бразилия, крупнейший производитель кофе, собрала рекордный урожай, в 2019 году ожидается сохранение высоких показателей.

Возведение 93-километрового участка забора с колючей проволокой на границе с Россией завершила Латвия. Проект строительства, который предполагает возведение забора протяженностью 183,6 км, включает в себя, помимо непосредственно забора, строительство деревянных пешеходных дорожек, патрульных будок и водопропускных труб. Высота забора составляет 2,7 метра, общая стоимость строительства – 21,168 млн евро. Полностью обустройство пограничной полосы планируют завершить в 2020 году.

Будут самыми масштабными в истории человечества парламентские выборы в Индии, которые пройдут в семь этапов, начиная с 11 апреля. В них примут участие 900 млн избирателей.

Увеличилось второй месяц подряд число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в феврале и достигло максимальной отметки почти за четыре года (с марта 2015 года), свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 2306 установок против 2265 в декабре. При этом февральский уровень на 35 выше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Примерно на 3% американская Tesla объявила о повышении цен на более дорогие модели своих электромобилей по всему миру. Это позволит оставить открытыми больше магазинов компании, чем было запланировано ранее. Повышение цен затронет Model S и Model X, при этом изменения не коснутся заявленной стоимости бюджетной Model 3 в 35 тыс. долларов. До 18 марта покупатели могут сделать заказы на электромобили по старым ценам.

Выделить 500 млн долл. президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе попросил на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии "злонамеренному" влиянию РФ. Средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также на меры по укреплению коллективной безопасности и сохранению территориальной целостности союзников США. Кроме того, средства предлагается направить для решения проблем макроэкономического характера, которые российская сторона пытается использовать в своих целях. В частности, речь идет о зависимости ряда стран от поставок энергоносителей и о вопросах, связанных с торговлей.

Автопроизводители Renaul, Nissan и Mitsubishi, входящие в стратегический альянс, достигли соглашения о создании операционного совета – нового органа для надзора над операциями и управления альянсом. Этот совет заменит руководящие органы, созданные за время руководства Карлоса Гона, и будет единственной руководящей структурой в альянсе. Партнерство Nissan, Renault и Mitsubishi является крупнейшим автомобильным альянсом в мире. В 2018 году совокупные продажи автомобилей составили свыше 10,7 млн ед.

В 2028 году США планируют совершить новую пилотируемую миссию на Луну, следует из опубликованного в понедельник проекта бюджета американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Планируется, что пребывание будущей экспедиции на Луне продлится около недели. Успешное осуществление лунной программы должно стать предтечей планируемого в 2030-х годах пилотируемого полета на Марс.

Не ранее апреля произойдет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, сообщило агентство Bloomberg.

1,12 млрд евро страны ЕС выделят на нужды сирийских беженцев в 2019 и 2020 годах (по 560 млн евро в год), заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. По ее словам, у ЕС есть "планы сохранения такого объема финансирования в 2021 году". Эта поддержка направлена для сирийцев внутри Сирии и в соседних странах, особенно в Иордании и Ливане. Наряду с этим верховный представитель ЕС объявила о планах направить второй транш в размере 1,5 млрд евро в Турцию для обустройства инфраструктуры для сирийских беженцев.

Снизила на 221 тыс. баррелей в сутки ОПЕК в феврале текущего года добычу по сравнению с предыдущим месяцем – до 30,55 млн б/с. Тем самым ОПЕК в феврале выполнила сделку ОПЕК+ на 106%, убрав с рынка 857 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года.

В США проживают 11,8 млн человек чистая стоимость активов которых составляет не менее 1 млн долл. В том числе количество людей с состоянием в 1-5 млн долл. в 2018 году увеличилось на 2,5% – до 10,23 млн. Число ультра-богатых людей, активы которых оцениваются в 5-25 млн долл., выросло на 3,5% и достигло 1,397 млн. Американцев с состоянием свыше 25 млн долл. за прошлый год стало больше на 0,6% – 173 тыс. Такие данные приводит консалтинговая компания Spectrem Group.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Субсидии наличными, рост пенсий и рекордный бюллетень на выборы: итоги недели". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.