Зеленский поблагодарил МВД и Авакова за обеспечение честных выборов в первом туре
МВД работало не на отдельного кандидата, а работало на страну, защищало интересы Украины, заявил Зеленский
На своей странице в соцсети кандидат в президенты Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за то, что обеспечили проведение честных выборов в первом туре.
"Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников МВД, каждого полицейского, спасателя, каждого нацгвардейца, спасибо вам за эту работу. Я отдельно хочу поблагодарить министра внутренних дел Авакова. Мне кажется, это впервые в истории нашей страны, когда министерство, полиция, работали не на отдельного кандидата, а работали на страну, защищали интересы Украины. Спасибо Вам. Спасибо каждому", – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении второго тура выборов президента Украины. По результатам первого тура выборов в результате голосования ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании.
"Таким образом, ни один кандидат на пост президента не избран президентом Украины и это является основанием для принятия Центризбиркомом решения о повторном голосовании", – заявила Слипачук.
После этого был подписан соответствующий протокол.
Как мы сообщали, на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Центризбирком получил оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов. ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
Голосование во втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча в телеэфире 19 апреля. По состоянию на сегодня никто не может сказать точно, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.
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