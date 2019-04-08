Зеленский поблагодарил МВД и Авакова за обеспечение честных выборов в первом туре

МВД работало не на отдельного кандидата, а работало на страну, защищало интересы Украины, заявил Зеленский

Зеленский поблагодарил МВД и Авакова за обеспечение честных выборов в первом туре 2019-04-08T14:34:00+03:00 Новости МВД работало не на отдельного кандидата, а работало на страну, защищало интересы Украины, заявил Зеленский

На своей странице в соцсети кандидат в президенты Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за то, что обеспечили проведение честных выборов в первом туре.

"Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников МВД, каждого полицейского, спасателя, каждого нацгвардейца, спасибо вам за эту работу. Я отдельно хочу поблагодарить министра внутренних дел Авакова. Мне кажется, это впервые в истории нашей страны, когда министерство, полиция, работали не на отдельного кандидата, а работали на страну, защищали интересы Украины. Спасибо Вам. Спасибо каждому", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении второго тура выборов президента Украины. По результатам первого тура выборов в результате голосования ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании.

"Таким образом, ни один кандидат на пост президента не избран президентом Украины и это является основанием для принятия Центризбиркомом решения о повторном голосовании", – заявила Слипачук.

После этого был подписан соответствующий протокол.

Как мы сообщали, на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Центризбирком получил оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов. ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Голосование во втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча в телеэфире 19 апреля. По состоянию на сегодня никто не может сказать точно, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский поблагодарил МВД и Авакова за обеспечение честных выборов в первом туре". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.