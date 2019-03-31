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Выборы-2019: где активнее всего голосуют киевляне

Сегодня, 13:35

Самыми активными оказались киевляне на избирательном округе №215, а по области самая высокая явка на округе №92

Фото: AFP
Выборы-2019: где активнее всего голосуют киевляне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/08f/721/5ca08f72136be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/08f/721/5ca08f72136be.jpg Новости Самыми активными оказались киевляне на избирательном округе №215, а по области самая высокая явка на округе №92

Явка на выборах президента Украины по Киеву составила по состоянию на 11:00 15,62% избирателей, а по Киевской области - 17,64%, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

По столице всего 13 территориальных избирательных округов, а данные получены пока что только с 12. По региону всего девять ТИО, данные в ЦИК поступили только с семи.

Так, в Киеве самая высокая явка зафиксирована на территориальном избирательном округе №215 в Деснянском районе на проспекте Маяковского - 16,45%.

В Киевской области самым активным оказался территориальный избирательный округ №92 (Белоцерковский, Володарский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский районы, часть Сквирского района) – 20,09% избирателей.

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали фотографирование бюллетеней на участках. Один из избирателей заверяет, что делал это "на память".

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Смотрите в видео, как реагировать на подкуп избирателей.

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Тег Киев, выборы, киевская область, явка , выборы президента, выборы-2019

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