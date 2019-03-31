Выборы-2019: где активнее всего голосуют киевляне
Самыми активными оказались киевляне на избирательном округе №215, а по области самая высокая явка на округе №92
Явка на выборах президента Украины по Киеву составила по состоянию на 11:00 15,62% избирателей, а по Киевской области - 17,64%, сообщили в Центральной избирательной комиссии.
По столице всего 13 территориальных избирательных округов, а данные получены пока что только с 12. По региону всего девять ТИО, данные в ЦИК поступили только с семи.
Так, в Киеве самая высокая явка зафиксирована на территориальном избирательном округе №215 в Деснянском районе на проспекте Маяковского - 16,45%.
В Киевской области самым активным оказался территориальный избирательный округ №92 (Белоцерковский, Володарский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский районы, часть Сквирского района) – 20,09% избирателей.
Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали фотографирование бюллетеней на участках. Один из избирателей заверяет, что делал это "на память".
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.
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