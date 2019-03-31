Выборы президента в Киеве: в полиции прокомментировали голосование политиков

По словам главы ГУ Нацполиции в столице Андрея Крищенко, голосование политиков в Киеве прошло без инцидентов

Фото: AFP

Выборы президента в Киеве: в полиции прокомментировали голосование политиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/083/309/5ca083309ce9e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/083/309/5ca083309ce9e.jpg 2019-03-31T12:34:00+03:00 Новости По словам главы ГУ Нацполиции в столице Андрея Крищенко, голосование политиков в Киеве прошло без инцидентов

В Киеве восемь избирательных участков открылись с опозданием, по состоянию на 12:00 в правоохранительные органы поступило 24 обращения о нарушениях, а голосование политиков прошло спокойно. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в ходе брифинга.

По его словам, на данный момент по Киеву работают все избирательные участки. Было зафиксировано два случая порчи бюллетенней, также были попытки сфотографировать бюллетени и вынести их за пределы места голосования. Также люди жалуются, что не находят себя в списках избирателей.

В целом, как отметил Крищенко, голосование в Киеве проходит спокойно. Также прошло без инцидентов и голосование политиков.

Ранее сообщалось, что в Подольском районе столицы на Кирилловской, 105 глава окружной избирательной комиссии опоздал к открытию участка, у которого утром уже собралась очередь из 100 желающих проголосовать. Как уточнил Крищенко, на него составили админпротокол.

Также мы писали, что жительница Киева родила на одном из избирательных участков, который расположен в одном из роддомов на Подоле.

Напомним, что мы следим за тем, как голосуют в разных регионах страны.

Смотрите, как голосовать правильно и без нарушений:

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