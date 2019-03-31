Выборы президента: В Одессе избиратель пожаловался, что его избил председатель комиссии
Полиция выясняет детали
В Одессе полиция выясняет обстоятельства инцидента на избирательном участке в Киевском районе города.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, к правоохранителям обратился мужчина с заявлением о том, что во время конфликта с председателем избирательной комиссии последний нанес ему телесные повреждения.
В данное время оперативники устанавливают обстоятельства происшествия.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины – "Умышленное легкое телесное повреждение".
Как сообщалось, в Черниговской области мужчина пытался сжечь избирательный участок.
Также мы сообщали, чтоболее 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки.
Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.
Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента: В Одессе избиратель пожаловался, что его избил председатель комиссии". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перепутали печати: в Одесской области не все участки открылись вовремя
Две УИК в Измаиле получили печати с чужими номерами