Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Выборы президента: В Одессе избиратель пожаловался, что его избил председатель комиссии

Сегодня, 11:58

Полиция выясняет детали

Фото: Pixabay
Выборы президента: В Одессе избиратель пожаловался, что его избил председатель комиссии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg Новости Полиция выясняет детали

В Одессе полиция выясняет обстоятельства инцидента на избирательном участке в Киевском районе города.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, к правоохранителям обратился мужчина с заявлением о том, что во время конфликта с председателем избирательной комиссии последний нанес ему телесные повреждения.

В данное время оперативники устанавливают обстоятельства происшествия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины – "Умышленное легкое телесное повреждение".

Как сообщалось, в Черниговской области мужчина пытался сжечь избирательный участок.

Также мы сообщали, чтоболее 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Одесса, избиение, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента: В Одессе избиратель пожаловался, что его избил председатель комиссии". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перепутали печати: в Одесской области не все участки открылись вовремя

Сегодня, 11:31

Две УИК в Измаиле получили печати с чужими номерами

Выборы президента: В Одессе пытались вынести бюллетени

Сегодня, 10:30

Наблюдатели отмечают мелкие нарушения в ходе голосования

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью

Появились новые подробности гибели принцессы Дианы

Обильное питье: печальные последствия

Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Яркая жена Максима Коваля

Официально: Екатерина Кухар вышла замуж

Американцы показали новый боевой вертолет (видео)

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна