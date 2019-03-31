Выборы президента: В Одессе избиратель пожаловался, что его избил председатель комиссии

Полиция выясняет детали

Фото: Pixabay

Выборы президента: В Одессе избиратель пожаловался, что его избил председатель комиссии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg 2019-03-31T11:58:00+03:00 Новости Полиция выясняет детали

В Одессе полиция выясняет обстоятельства инцидента на избирательном участке в Киевском районе города.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, к правоохранителям обратился мужчина с заявлением о том, что во время конфликта с председателем избирательной комиссии последний нанес ему телесные повреждения.

В данное время оперативники устанавливают обстоятельства происшествия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины – "Умышленное легкое телесное повреждение".

Как сообщалось, в Черниговской области мужчина пытался сжечь избирательный участок.

Также мы сообщали, чтоболее 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки.

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