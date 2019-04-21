Выборы президента в Украине: заробитчане массово возвращаются из-за границы

Заробитчане приезжают на Родину из Польши, чтобы встретить Пасху и сходить на выборы

На явку избирателей и результаты второго тура выборов президента Украины может повлиять массовое возвращение заробитчан из-за границы.

Люди, которые не смогли отдать свой голос в первом туре, массово возвращаются на Родину, чтобы отпраздновать Пасху и проголосовать. Так, на границе с Польшей, на пункте пропуска Шегини, уже неделю стоят очереди на въезд в Украину.

Журналисты "Сегодня" в рейсовом автобусе "Познань‑Яремче" на этот раз туристов не встретили – все места заняли заробитчане. 31 марта все они были в Польше и не смогли проголосовать, но на второй тур – возвращаются домой и пойдут на участки.

"Очень хотела ехать на выборы, но мне не удалось. А сейчас я успеваю специально. Мы поедем, и я обязательно пойду, и я, и муж", – заверила одна из пассажирок.

Стоит отметить, что выборы президента совпали с католической Пасхой.

"В Польше две недели никто не работает, потому украинцы уезжают и как раз попадают и на наши пасхальные праздники, и на выборы", – рассказала заробитчанка Ирина.

Женщина рассказала, что она работает в рассаднике возле Перемышля – всего за 30 километров от границы. По ее словам, в последние недели среди украинцев только и разговоров было, что о выборах.

"Спорим, доказываем, свои проходят дебаты. Но в большинстве случаев просто говорим об Украине, поем украинские песни", – добавила она.

В первом туре выборов в каждом из 14 сел Шегиневской объединенной территориальной общины явка отличалась – самая меньшая составила 58%, а самая большая – 82%. Во втором туре, убежден сельский голова, процент будет выше – именно благодаря заробитчанам.

"Наверняка будет большей", – уверен Игорь Кривейко.

Откладывать пересечение границы на день выборов рискнуло немного людей, считают пограничники. А им самим, чтобы успели проголосовать, сместили пересменку на два часа.

Как сообщалось, в Кривом Роге на выборы пригласили восьмилетнего мальчика. Поскольку паспорта у Матвея нет, он взял с собой на избирательный участок свидетельство о рождении. В результате выяснилось, что в списках избирателей указан 2001 год рождения мальчика, тогда как на самом деле он родился в 2011-м.

Также мы писали, что в Кривом Роге избирательница съела бюллетень. Горожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент на месте работают правоохранители.

Напомним, голосование во втором туре выборов президента Украины продолжается. Оно сопровождается не только нарушениями, но и курьезными моментами. "Сегодня" собрали лучшие из них.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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