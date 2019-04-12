Журналисты "Сегодня" во втором туре будут голосовать вместе с заробитчанами за границей

Зрители увидят, как проходит волеизъявление в Израиле, ОАЭ, Китае, США, Австралии, Португалии, Японии, Канаде, Бельгии, Иране, Турции и Германии

Спецвыпуски новостей "Сегодня" в день второго тура выборов президента. Фото: Сегодня

В день второго тура голосования на выборах главы государства, который состоится 21 апреля, в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" покажут, как отдают свои голоса наши соотечественники в Украине и мире, а также о том, как воспользуются своим правом голоса заробитчане.

В новостях "Сегодня" будут освещаться самые актуальные данные о ходе голосования во всех регионах страны, а также о том, как голосуют наши соотечественники в Польше, Италии, России и Финляндии.

Зрители увидят, как проходит волеизъявление в Израиле, ОАЭ, Китае, США, Австралии, Португалии, Японии, Канаде, Бельгии, Иране, Турции и Германии.

"31 марта мы объединили на прямой связи всю Украину и несколько континентов. Во время второго тура выборов главы государства команда "Сегодня" будет присутствовать в странах с наибольшим количеством украинских заробитчан – Италии, Польше, России; в мировых центрах влияния, которые являются геополитическими партнерами Украины – США и ЕС. Мы также будем отслеживать, как голосуют украинцы в Австралии, Израиле, ОАЭ, Китае, Канаде, Японии, Иране, Турции, Португалии, Германии и даже в самых отдаленных экзотических уголках мира. Каждый голос наших соотечественников важен, и в этот решающий для страны день, 21 апреля, необходимо прийти на участок и проголосовать, как бы далеко от дома вы ни находились", – рассказал директор Дирекции информационного вещания, главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак.

Так, журналистам "Сегодня" удалось отыскать граждан Украины, которые проживают в Москве и Санкт-Петербурге, и хотят воспользоваться своим правом голоса. Для них избирательный участок был оборудован в Финляндии. Поэтому наши журналисты вместе с украинцами, живущими в РФ, отправятся голосовать в Хельсинки.

В день второго тура выборов президента, 21 апреля, в эфир выйдет три спецвыпуска новостей "Сегодня" – в 11:00, 15:00 и 19:00.

В 11:00 выпуск "Сегодня" проведет и примет самые свежие новости от коллег Марина Кухар, в выпуске в 15:00 вместе со зрителями следить за выборами будет Игорь Пупков.

В выпуске в 19:00 журналисты всех наших корпунктов – и в Украине, и во всем мире – в течение полуторачасового марафона в прямом эфире киевской студии "Сегодня" подведут предварительные итоги этой драматической президентской гонки вместе с ведущими Анной Пановой и Олегом Панютой.

Во втором туре за кресло главы государства будут бороться два кандидата – Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

За рубежом к президентским выборам откроется 101 избирательный участок в 72 странах мира.

Все детали процесса выборов президента смотрите в специальных выпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00.

Как мы уже писали, явка избирателей в первом туре президентских выборов составила 63,52% - свои голоса кандидатам отдали 18 893 879 человек. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Также сообщалось, что украинцам, которые собираются голосовать не по месту прописки, необходимо брать открепительных талон. Для этого необходимо до 15 апреля обратиться в отдел реестра избирателей. Помимо паспорта с собой будет иметь подтверждающий документ: договор аренды, справка с места работы, учебы, командировочный лист, билеты на транспорт.

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