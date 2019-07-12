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Зачем в Раду возвращается "профессиональный революционер": спецрепортаж "По следам партийных списков"

12 июля, 09:41

Кто и зачем идет в Верховную Раду – наши журналисты провели расследование

Фото: Сегодня

Теория и практика большого взрыва. Печальная хроника Балаклеи, которая горела. Как предотвратить панику, хаос и дальнейшие жертвы разрывов на самых больших в Европе военных складах?

Широко известный в узких кругах. Дэвид Браун или Давид Арахамия – кто из них идет в парламент в первой пятерке "Слуги народа"?

Жена богатого мужа. Зачем семье еврооптимистки и "прозрачной" поборницы коррупции счет на офшорных островах?

Три революции за 30 лет. Зачем Олесь Доний возвращается в политику? И какая наработка осталась после его предыдущих походов?

Ответы на эти вопросы смотрите в продолжении цикла сенсационных спецрепортажей "По следам партийных списков".

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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Тег выборы, спецрепортаж, выборы 2019, По следам

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Источник:

Сегодня

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