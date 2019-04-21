Зеленский объяснил, зачем показал свой бюллетень

Кандидат в президенты рассказал, почему нарушил тайну голосования

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Участник второго тура президентских выборов в Украине, шоумен Владимир Зеленский утверждает, что неумышленно нарушил избирательное законодательство Украины, показав свой заполненный бюллетень после голосования.

Полицейским, которые явились в его штаб после инцидента на избирательном участке, Зеленский сказал, что его об этом попросили журналисты.

"Я не сориентировался и показал так", – заявил он.

Позже спикер его штаба Дмитрий Разумков озвучил некоторые детали случившегося.

"Попросили журналисты показать бюллетень, и он показал его в развернутом виде. Это не было сделано с целью пиара. Получилось, как получилось. Было нарушения законодательства, и в рамках действующего законодательства он и мы понесем ответственность", – сказал он на брифинге 21 апреля.

Напомним, что после случившегося кандидат признал свою вину. В его штабе обещали передать оформленный протокол в суд, который примет решение о привлечении Зеленского к административной ответственности.

Как мы уже писали, ранее полиция сообщила, что нарушения на выборах началась практически сразу, включая фотографирование избирательных бюллетеней.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

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