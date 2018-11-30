Агрессия России на Азове: Польша предложила ввести санкции против Москвы

Сегодня, 15:01

Украина имеет основания требовать еще более решительной реакции со стороны западных государств, заявили в Варшаве

Яцек Чапутович. Фото: AFP
Яцек Чапутович. Фото: AFP

В Польше поддерживают предложения ввести санкции против России за нападение на украинские корабли. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Украина имеет основания требовать еще более решительной реакции со стороны западных государств на атаку РФ против украинских кораблей", – сказал Чапутович.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, в свою очередь, отметил, что введение военного положения в Украине в связи с агрессией Москвы украинских показывает, что "Россия не изменила своего курса, связанного с агрессией".

Министр подчеркнул, что сейчас "мы имеем дело с постепенным восстановлением российской империи, с атакой и агрессивной политикой".

Ранее сообщалось, что Великобритания будет настаивать на введении дополнительных санкций против России после ее нападения на украинские корабли в Азовском море

Напомним, президент США Дональд Трамп из-за агрессивных действий России в Азовском море отказался от встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".
Польша, азовское море, Украина, санкции
Источник:

Польское радио

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