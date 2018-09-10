Берлин рискует вступить в прямую конфронтацию с Москвой

Германия рассматривает возможность участия в ударах по позициям режима Башара Асада бок о бок с США, Британией и Францией

Германия рассматривает возможность участия в ударах по позициям режима Башара Асада в Сирии, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на фоне опасений на счет применения сирийскими войсками химического оружия против повстанцев в провинции Идлиб.

Как пишет местная газета Bild, в частности фон дер Ляйен рассматривает возможность использования немецких самолетов Tornado для разведки перед ракетными ударами, анализа нанесенного ущерба и, вероятнее всего, для самих ударов.

"Tornado бундесвера могли бы нанести удары с воздуха по военной инфраструктуре бок о бок с США, Великобританией, Францией и, вероятно, другими новыми союзниками", — пишет Bild, называя участие немецкой армии в этой операции "историческим", поскольку немцы рискуют пойти на прямую конфронтацию с Кремлем.

По данным издания, глава Минобороны ФРГ уже поручила своему ведомству изучить вопрос присоединения Германии к атакам по позициям армии Асада в случае применения ими химического оружия.

Однако, даже если министерство и одобрит план участия Бундесвера в ударах в Сирии, окончательное решение будет зависеть от канцлера Ангелы Меркель, которая прежде исключила возможность участия Германии в этой операции.

Напомним, американская разведка сообщает о том, что президент Башар Асад одобрил применение своими войсками хлора во время боев с мятежниками в Идлибе.

Также мы ранее сообщалось о готовности Франции нанести ракетные удары по позициям Башара Асада в Сирии.

Стоит отметить, что российская сторона называет заявления о применении химического оружия войсками Асада провокацией.