Большая часть Лондона и Великобритании остались без света

Свет мог пропасть из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети

/ Фото: Pixabay

Блэкаут произошел в пятницу в Лондоне и на юго-востоке Великобритании из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны.

Об этом сообщает британская компания-оператор UK Power Network.

Реклама

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", – говорится в Twitter компании-оператора.

В тренде Доллар вновь устремился вверх: итоги дня на межбанке

Добавим, что ранее отключение электричества произошло в Нью-Йорке. В результате перебоя питания была нарушена работа метрополитена, и автомобильного движения – из-за отключившихся светофоров.

Напомним, что в марте 2019 года значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама