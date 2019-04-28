Большинство французов связали акции "желтых жилетов" с погромами и насилием

Многие граждане Франции признались в негативном отношении к протестующим

Протесты "желтых жилетов" французы ассоциируют с погромами и насилием. Фото: AFP

Волны протестов "желтых жилетов" во Франции большинство граждан страны связывают с погромами и нападениями на полицейских. Такое мнение выразили участники опроса, проведенного институтом Fiducial-Odoxa, сообщает RFI.

Так, 78% респондентов выразили уверенность в том, что манифестации "желтых жилетов" будут сопровождаться "погромами" и "систематическим нападением на силы правопорядка".

Еще 30% участников опроса заявили, что уже изменили свои привычки в связи с движением "желтых жилетов": перенесли покупки на другой день (58%), ходят за покупками реже (33%), обращаются за покупками онлайн (23%) или в места, где нет манифестаций (17%).

Кроме того, 71% опрошенных хотели бы иметь доступ к интерактивной карте, на которой отмечались бы кварталы, где могут проходить акции протеста.

Также стоит отметить, что 59% французов позитивно оценили новые социальные инициативы президента страны Эммануэля Макрона, которые лидеры "желтых жилетов" раскритиковали, назвав "пустой болтовней".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов".

Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

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