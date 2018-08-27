Британцы в третий раз за неделю подняли истребители из-за российских самолетов

Сегодня, 02:52

Поводом послужило приближение к границам этой страны военно-транспортного самолета Ан-26 и противолодочного Бе-12

Eurofighter Typhoon. Фото: Wikipedia
Eurofighter Typhoon. Фото: Wikipedia

Два британских истребителя Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем российские Ан-26 и Бе-12. Об этом сообщается на сайте Королевских ВВС.

Указывается, что это произошло в субботу, 25 августа. Истребители взлетали с авиабазы в Румынии. Поводом послужило приближение к границам этой страны военно-транспортного самолета Ан-26 и противолодочного Бе-12.

В сообщении указывается, что боевые самолеты поднимались в воздух, чтобы успокоить румын и союзников по НАТО.

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Это уже третий подобный инцидент за последнюю неделю. Так, 24 августа Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем самолет-амфибию Бе-12, а до этого истребители поднимались с румынской авиабазы для сопровождения двух российских Су-30.

Накануне британские ВВС перехватили российские истребители над Черным морем.

Ранее мы писали, что британские самолеты перехватили российский Су-24 у границ НАТО. Самолет РФ приближался к границам воздушного пространства альянса.

Напомним, американский истребитель пятого поколения F-35 совершил аварийную посадку.
НАТО, самолеты, ВВС, истребители
Источник:

Lenta.ru

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