Британцы в третий раз за неделю подняли истребители из-за российских самолетов
Поводом послужило приближение к границам этой страны военно-транспортного самолета Ан-26 и противолодочного Бе-12
Два британских истребителя Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем российские Ан-26 и Бе-12. Об этом сообщается на сайте Королевских ВВС.
Указывается, что это произошло в субботу, 25 августа. Истребители взлетали с авиабазы в Румынии. Поводом послужило приближение к границам этой страны военно-транспортного самолета Ан-26 и противолодочного Бе-12.
В сообщении указывается, что боевые самолеты поднимались в воздух, чтобы успокоить румын и союзников по НАТО.
Это уже третий подобный инцидент за последнюю неделю. Так, 24 августа Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем самолет-амфибию Бе-12, а до этого истребители поднимались с румынской авиабазы для сопровождения двух российских Су-30.
Накануне британские ВВС перехватили российские истребители над Черным морем.
Ранее мы писали, что британские самолеты перехватили российский Су-24 у границ НАТО. Самолет РФ приближался к границам воздушного пространства альянса.
Напомним, американский истребитель пятого поколения F-35 совершил аварийную посадку.