Украинские истребители на авиашоу в Польше: появилось видео

Украинская военная авиация с 24 по 27 августа принимает участие в международном авиационном показе International Airshow-2018, который проходит в Польше. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"В период с 24 по 27 августа военная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины примет участие в международном авиационном показе International Airshow 2018 по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных сил Республики Польша, который будет проходить на авиационной базе Радом", − рассказали в командовании ВС.

На авиашоу в Польше выступят украинские экипажи самолетов Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26. Возглавляет украинскую делегацию первый заместитель командующего воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Аркадий Вашутин.

Напомним, недавно штаб ООС показал тренировки авиации Объединенных сил.

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