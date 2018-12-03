Британия поддерживает ужесточение санкций в отношении РФ из-за ситуации в Керченском проливе

Сегодня, 20:23

Мэй заявила, что России нужно освободить украинские корабли и моряков, нужно пойти на деэскалацию ситуации

фото AFP
фото AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон придерживается необходимости ужесточения антироссийских санкций в связи задержанием украинских кораблей в Керченском проливе.

"Мы всегда были в авангарде среди стран ЕС в инициативе ужесточения санкций в отношении России в связи с ее поведением", – заявила Мэй, выступая в понедельник в Палате общин.

"Это часть паттерна поведения России. Им нужно освободить эти корабли и моряков, нужно пойти на деэскалацию ситуации", – добавила премьер.

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Напомним, из-за агрессивных действий России в Азовском море президент США Дональд Трамп отказался от встречи Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".
Великобритания, корабль, азовское море, Керченский пролив, санкции, Мэй, пленные моряки
Источник:

Интерфакс-Украина

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