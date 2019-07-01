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Стало известно, сколько Польша будет чистить "Дружбу" от "грязной" нефти

1 июля, 12:11

Все зависит от того, какую нефть будет подавать РФ в ближайшие месяцы

Фото: "Транснефть"
Фото: "Транснефть".

Полная очистка польской системы передачи нефти после ситуации с трубопроводом "Дружба" может занять до полугода. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе польской компании — операторе нефтепровода PERN.

"Возвращение к исходному положению может занять до полугода. Все зависит от уровня органических хлоридов в сырье, поставляемом на НПЗ, который будет для них приемлемым", — указали в PERN, подчеркнув, что большое значение имеет то, "как будут выглядеть поставки нефти из России в ближайшие месяцы и какие параметры будет иметь сырье, попадающее в страну".

Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии. 

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления "грязной" российской нефти. Общий ее объем в трубопроводах Украины, Беларуси, РФ и Польши оценили в 5 млн тонн.

А 25 апреля украинская государственная "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти плохого качества по магистральному нефтепроводу "Мозырь – Броды".

Также в Беларуси назвали сроки по очистке "Дружбы" от "грязной" нефти. Сообщается, что система нефтепроводов будет работать "вполсилы" в ближайшие 12 месяцев. Всего с территории республики должны вытеснить 1,328 млн тонн загрязненной дихлорэтаном нефти.

Подробнее о скандале "Сегодня" рассказали в видеосюжете:

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Тег нефть, очистка, нефтепровод дружба

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