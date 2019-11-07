Дело о грузовике с 39 телами: полиция Британии идентифицировала погибших

В Британии обнаружили грузовик с телами. Фото: REUTERS/ANF/MMA

Полиция Великобритании официально завершила идентификацию всех 39 человек, найденных в прошлом месяце мертвыми в индустриальном парке в Грейсе (Эссекс) в юго-восточной Англии. Об этом сообщает агентство Associated Press

Британские власти сотрудничают с полицией Вьетнама и вьетнамскими следователями по выявленным 23 октября телам в индустриальном парке в городе Грейс. Ранее считалось, что большинство погибших были гражданами Китая, однако впоследствии британская полиция заявила, что они являются гражданами Вьетнама.

Помощник старшего констебля Тим Смит заявил, что идентификация погибших является "важным шагом в расследовании и позволяет работать с нашими коллегами из вьетнамской полиции для поддержки семей этих жертв".

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"Совершенно верно, что мы даем возможность членам семей узнать новости, подтверждающие смерть их близких, перед тем, как публиковать любую дополнительную информацию", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вьетнамская полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов.

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Отметим, в Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег.

В британской полиции напомнили, что по этому делу также были арестованы еще три человека: 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона (Чешир) и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей.

Напомним, полицейские обнаружили в индустриальном парке в Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами. На данный момент установлено, что трейлер вечером 22 октября отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября. Головная часть грузовика с кабиной водителя прибыла из Северной Ирландии и забрала автоприцеп из Пурлифта.

По сообщению полиции, все погибшие были гражданами КНР. Однако позднее появилась информация о том, что по меньшей мере три человека в фургоне могли быть вьетнамцами. Так считают родственники граждан Вьетнама, отправившихся в Великобританию через Китай, поскольку их близкие перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия. Предположительно, вьетнамцы использовали поддельные китайские паспорта.

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