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Девять человек погибли в результате катастрофы самолета в Швеции

14 июля, 20:38

По словам очевидцев, люди выпрыгивали из машины, что падала

Фото: SVT
Фото: SVT.

Небольшой спортивный самолет с девятью людьми на борту разбился на севере Швеции.

Об этом сообщает канал SVT.

Катастрофа произошла вскоре после 14.00 в воскресенье в районе города Умео. Обстоятельства случившегося пока неизвестны, однако отмечается, что самолет разбился вскоре после взлета.

По данным полиции, на борту самолета находились девять человек.

"Это парашютисты. Похоже на то, что что-то произошло вскоре после взлета", – сообщили в спасательной службе.

Сообщается, что тела погибших были найдены неподалеку от самолета – по словам очевидцев, люди выпрыгивали из машины, что падала.

На месте катастрофы работают следователи и спасатели. Усилия последних направлены на то, чтобы избежать пожара, ведь самолет имел полный бак топлива. Части самолета также упали в реку, их вытаскивают с помощью лодок.

Напомним, после падения учебного самолета в Харьковской области, в селе Плехов Оржицкого района Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.


Напомним, ранее мы писали, что в России произошла очередная авиакатастрофа. В городе Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 при посадке врезался в дом . Один из пассажиров снял на видео момент жесткой посадки самолета.

Кроме этого, вблизи села Млыны, Лохвицкого района Полтавской области произошла аварийная посадка самолета Ан-2 ("кукурузник"), после чего он полностью сгорел. В самолете находились два пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

Также, ранее в Мексике разбился самолет. Самолет Bombardier Challenger 601, упавший в штате Коауила на севере Мексики, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Такое мнение экспертов обнародовала газета Milenio.

Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров . По оценкам специалистов, скорость воздушного судна в момент столкновения с землей могла составлять до 400 км/ч.


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Тег Швеция, крушение, самолет, погибшие

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