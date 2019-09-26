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Джонсон предложил вынести вотум недоверия его правительству

26 сентября, 01:40

Джонсон вопреки всему намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября

/ Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил оппозиционным партиям попытаться вынести вотум недоверия его правительству.

Во время выступления в парламенте Джонсон заявил, что оппозиция "до завершения сегодняшнего заседания Палаты представителей может подать предложение о недоверии правительству".

Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон после того, как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента

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25 сентября парламент Великобритании возобновил заседания.

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При этом Джонсон заявил, что вопреки всему намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время британский премьер неоднократно заявлял, что выведет страну из ЕС даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. Однако в парламенте не поддерживают такую позицию главы правительства.

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Великобритания ЕС правительство вотум недоверия Джонсон Brexit

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