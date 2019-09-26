Джонсон предложил вынести вотум недоверия его правительству

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил оппозиционным партиям попытаться вынести вотум недоверия его правительству.
Во время выступления в парламенте Джонсон заявил, что оппозиция "до завершения сегодняшнего заседания Палаты представителей может подать предложение о недоверии правительству".
Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон после того, как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента
25 сентября парламент Великобритании возобновил заседания.
При этом Джонсон заявил, что вопреки всему намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября.
Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время британский премьер неоднократно заявлял, что выведет страну из ЕС даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. Однако в парламенте не поддерживают такую позицию главы правительства.
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