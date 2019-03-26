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ЕС призвал Палестину прекратить ракетные обстрелы в секторе Газа

Сегодня, 01:00

ЕС также призвал к деэскалации ситуации и максимальной сдержанности

Фото: Flickr
ЕС призвал Палестину прекратить ракетные обстрелы в секторе Газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg Евросоюз ЕС также призвал к деэскалации ситуации и максимальной сдержанности

Европейский союз заявил о своей фундаментальной приверженности безопасности Израиля

Европейский союз призвал палестинцев в секторе Газа немедленно прекратить ракетные обстрелы и действия и провокации. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Ракетные обстрелы из сектора Газа и любые другие насильственные действия или провокации со стороны палестинских боевиков в секторе Газа должны немедленно прекратиться. Европейский союз вновь заявляет о своей фундаментальной приверженности безопасности Израиля", — отмечено в заявлении.

ЕС призвал к деэскалации ситуации и максимальной сдержанности, "чтобы восстановить спокойствие и защитить жизни израильских и палестинских мирных граждан". "ЕС подтверждает полную поддержку усилий Египта и ООН по уменьшению напряженности и улучшению ситуации для жителей сектора Газа", — говорится в тексте.

Ранее 25 марта, согласно заявлениям арабской стороны, вступил в силу режим прекращения огня между палестинцами и израильтянами, достигнутый при посредничестве Египта. Незадолго до этого обе стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары. Вскоре после объявления о перемирии Армия обороны Израиля сообщила о том, что сирены воздушной тревоги вновь сработали на юге Израиля.

Ранее стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары.

Как сообщалось, Дональд Трамп сегодня подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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Тег Израиль

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