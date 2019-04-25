ЕС призвал Россию воздержаться от "паспортизации" оккупированного Донбасса

Указ российского президента назвали подрывом суверенитета Украины

Фото: REUTERS / Yves Herman.

Европейский Союз назвал указ президента Путина о выдаче российских паспортов в оккупированном Донбассе подрывом суверенитета Украины, нарушением Минских договоренностей и причиной для глобального беспокойства. Такое заявление от имени Германии, Франции, Польши, Бельгии и Великобритании, а также Италии, Нидерландов и Швеции озвучил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатра, – пишет Укринформ.

"Мы, члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – зачитал заявление стран ЕС представитель Франции.

Он назвал указ российского президента "подрывом суверенитета Украины", а также шагом, "противоречит целям и духу" Минских договоренностей. "Избрание времени для этого решения – сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали прочную привязанность Украины к демократии и верховенства права – свидетельствует о попытках России и в дальнейшем дестабилизировать Украину и обострять конфликт", – говорится в заявлении.

Страны ЕС призвали Россию "воздержаться от любых подобных действий, ставящих под угрозу имплементацию Минских договоренностей и препятствуют полному восстановлению контроля украинского правительства над этими (оккупированными – ред.) территориями".

В заявлении подчеркивается необходимость немедленного прекращения Россией финансовой и военной поддержки сепаратистов. Минские договоренности должны быть выполнены, прежде всего в контексте длительного и устойчивого прекращения огня, отвода тяжелого вооружения и конструктивного участия в нормандской формате и трехсторонних контактных группах, подчеркнули представители стран ЕС. "Эти нарушения международного законодательства вызывают глобальное беспокойство", – отмечается в документе.

В Постоянном представительстве Украины при ООН, подобные совместные заявления стран ЕС важны, поскольку они являются "моральным ориентиром для многих иностранных государств", а также инструментом политического давления на Россию.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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