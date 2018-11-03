Европа раскритиковала новые санкции США против Ирана

Франция, Германия, Великобритания и Европейский Союз совместно осудили решение США возобновить санкции против Ирана и пообещали защитить европейские компании, которые занимаются "законным" бизнесом с Тегераном.

Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических и финансовых ведомств.

"Мы глубоко сожалеем о пересмотре санкций со стороны Соединенных Штатов из-за выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий", – говорится в сообщении.

В сообщении указано, что Франция, Германия, Великобритания и ЕС, учитывая действия Вашингтона, будут защищать европейские компании, которые имеют законный бизнес в Иране, в соответствии с законодательством ЕС и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

"Будучи участниками СВПД, мы взяли на себя обязательство работать над, кроме всего прочего, сохранением и поддержанием эффективных каналов финансирования с Ираном и продолжением экспорта нефти и газа из Ирана", – подчеркивается в совместном заявлении.

Напомним, о том, что США временно выведут из-под действия "нефтяных" санкций против Ирана восемь стран, ранее заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Кроме того, стало известно, что одной из таких стран стала Индия, которая сможет продолжать импортировать из Ирана около 1,25 млн тонн нефти в месяц до марта 2019 года.

Также мы писали, как американский президент Дональд Трамп сообщил о будущих санкциях в духе "Игры престолов" – разместив в микроблоге постер, стилизованный под постеры сериала, и известный фанатам слоган.