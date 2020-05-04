Европа выходит из карантина: какие страны ослабили ограничения

В мире продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом, тем временем страны постепенно начинают ослаблять карантинные меры.

Так, первые послабления карантина вступают в силу в Италии, одной из наиболее пострадавших от последствий распространения COVID-19 стран.

Послабления в основном касаются производственной и строительной деятельности, приостановленной 22 марта. К трудовой деятельности возвращаются 4,5 млн граждан, которые в том числе начнут пользоваться общественным транспортом.

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Одно из главных послаблений – разрешение совершать прогулки в парках и садах, а также отдаляться от места жительства более чем на 200 м. Разрешается навестить близких родственников и постоянных партнеров в пределах региона проживания. В городах открывают кладбища. В церквях возобновляются отпевания, но участвовать в них могут не более 15 человек, которые обязаны придерживаться безопасной дистанции (не менее метра) и быть в масках.

Новые послабления карантинных мер вступают в силу в Испании. Согласно решению властей, рестораны и кафе смогут возобновить свою деятельность, однако лишь для того, чтобы готовить еду навынос. Ряду небольших торговых точек и предприятий сферы услуг также разрешено открыться. Речь идет, например, о книжных магазинах, парикмахерских, мастерских по ремонту обуви и одежды.

С понедельника также разрешены индивидуальные тренировки для профессиональных спортсменов. Со 2 мая в рамках послабления ограничительных мер жителям Испании разрешили заниматься спортом на улице и гулять.

Новая стадия послаблений вступает в силу в столице Германии Берлине – c понедельника разрешено вновь начать работу музеям, выставочным залам, мемориальным комплексам, парикмахерским салонам. Возобновляются религиозные службы, а максимальная численность согласованных с властями демонстраций увеличена с 20 до 50 человек.

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В Польше с 4 мая снова работают торговые центры и гостиницы, однако все заведения должны выполнять строгие правила. К примеру, в отелях нельзя пользоваться общими залами и детскими комнатами, бассейнами, закрыты бани и дискотеки. В магазинах и общественных местах по-прежнему требуют соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.

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Бельгия в понедельник приступает к поэтапной отмене карантина. С 4 мая будут ослаблены ограничения на перемещения граждан, в частности будет разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое (сейчас можно только по одному). Все магазины и предприятия останутся закрыты, за исключением магазинов тканей и ниток, которые должны быть открыты, чтобы граждане могли изготавливать маски.

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Власти Хорватии приступили в понедельник к реализации второго этапа смягчения карантинных мер. Первая фаза смягчения мер была запущена в республике 27 апреля – возобновилась работа общественного транспорта, библиотек, музеев, рынков, магазинов, в том числе книжных и вещевых. В рамках второго этапа, в частности, предусмотрено возобновление в полном объеме деятельности государственной и частной систем здравоохранения, за исключением профильных инфекционных учреждений, борющихся с коронавирусом. Также откроются салоны красоты и парикмахерские при строгом соблюдении эпидемиологических мер.

В Болгарии разрешили открыть летние площадки ресторанов и кафе. Также можно посещать бассейны для проведения индивидуальных тренировок.

Ранее сообщалось, что в Болгарии хотят открыть туристический сезон в июле.

Послабление мер начинается в Португалии. Согласно решению правительства, с понедельника в стране могут открыться парикмахерские, библиотеки, книжные лавки и небольшие торговые точки площадью не более 200 кв. метров, будет разрешено заниматься спортом поодиночке на улице.

Первый этап ослабления карантинного режима стартует в понедельник в Республике Кипр. В соответствии с программой первого этапа с сегодняшнего дня на Кипре вдобавок к супермаркетам откроются небольшие продовольственные и промтоварные магазины и лавки. Исключение составят те точки, которые расположены внутри крупных торговых центров, поскольку последние на нынешнем этапе снятия ограничений останутся закрытыми. Заработают фермерские рынки на открытых пространствах, а также те предприятия общественного питания, которые смогут обслуживать клиентов за столиками на открытом воздухе. Во внутренние же помещения кафе и ресторанов вход пока запрещен. В понедельник на острове смогут вернуться в офисы государственные служащие, которые ранее работали удаленно.

Ранее сообщалось, что в НАТО готовятся ко второй волне коронавируса.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 3 507 265 случаев заражения коронавирусом, умерли 247 491 человек.

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