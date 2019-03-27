Евросоюз готов перенести Brexit до 31 марта 2020 года – СМИ
Такой перенос сможет гарантировать то, что у Лондона не будет возможности вмешиваться в долгосрочные планы ЕС
ЕС может предложить Великобритании отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года, если британскому премьер-министру Терезе Мэй не удастся приехать в Брюссель, не ратифицировав предложенную ею сделку с ЕС, сообщило в среду британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.
По его информации, предложение о переносе выхода Соединенного Королевства из европейского блока и ранее содержалось во внутренних документах Евросоюза, однако Мэй сама не озвучила возможность такого сценария.
Такой перенос даты сможет гарантировать то, что у британского правительства не будет возможности "вмешиваться в долгосрочные планы ЕС, включая вопросы, связанные с бюджетом".
"Это защитило бы нашу работу в течение этого года и, по сути, позволило бы нам вернуться к ней в начале следующего года", - приводит издание слова брюссельского чиновника.
При этом он отметил, что "предоставление более длительного срока, чем этот, может привести к злоупотреблениям со стороны Великобритании".
"Мы видели, как сторонники Brexit пытались остаться и создавать проблемы. Так что такой срок – это не плохая идея", – сказал представитель ЕС.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не может предать интересы британцев, которые активно выступают за отмену решения о выходе из содружества, поэтому необходимо дать этой стране больше времени на то, чтобы определить дальнейшую стратегию.
Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что отставка премьер-министра Терезы Мэй не решит проблему выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Главное не увольнение премьера, а избежать экономического и политического краха.
Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.
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