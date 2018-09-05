Евросоюз призывает Россию обеспечить кораблям доступ к Азовскому морю

Сегодня, 14:12

Брюссель ждет от России создания условий для беспрепятственного прохождения кораблей в Азове

Фото: flickr.com/photos/alan_jamieson
Фото: flickr.com/photos/alan_jamieson

Россия преднамеренно создает препятствия для доступа украинских и иностранных судов к портам Азовского моря, заявили в представительстве Европейского союза в Украине агентству "Интерфакс-Украина".

В ведомстве ждут, что Россия создаст условия для беспрепятственного прохождения кораблей в Азове.

"В последние месяцы Россия все чаще преднамеренно препятствовала и задерживала прохождение судов, в том числе, судов из государств-членов ЕС, которые шли транзитом через Керченский пролив из/и в порты Украины в Азовском море. Мы ожидаем, что Российская Федерация обеспечит беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море", – говорится в заявлении посольства ЕС.

Ведомство вновь напомнило о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осудили незаконную российскую аннексию Крымского полуострова и Севастополя, напомнив о полном ее непринятии.

Напомним, что экс-посол в России Александр Вершбоу назвал ползучей аннексией задержание Россией украинских кораблей в Азовском море.

Кроме того, министр иностранных дел Павел Климкин предложил политически и юридически признать Азовское море международным пространством.

Также сообщалось о том, что Вашингтон осудил агрессивные действия России в Азовском море.
Россия, азовское море, Керченский пролив, европейский союз
Источник:

Интерфакс-Украина

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