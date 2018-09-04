Эксперт: Блокируя Азов, Россия аннексирует море

Сегодня, 10:28

Задержание украинских кораблей в Азове является инструментом экономической войны Кремля против Украины

Фото: facebook.com/chf.press
Фото: facebook.com/chf.press

Безосновательное задержание украинских кораблей в Азове Россией является инструментом экономической войны и аннексии моря, сказал в интервью "Радио Свобода" бывший американский посол в России и экс-замглавы НАТО Александр Вершбоу.

Конфликт в Азовском море он считает очень серьезной ситуацией, которая, как он уверен, за лето только ухудшилась.

"Это, как минимум, форма экономической войны России против Украины, поскольку фактически вводится блокада судоходства к таким портам как Мариуполь или Бердянск", – говорит Вершбоу, который ныне является экспертом аналитического центра Atlantic Council.

Такие действия Москвы придут к потере экспортных поступлений украинской промышленности от сельскохозяйственной продукции и от производства стали, ограничению работы украинских рыбаков в Азове и утрате работы тысяч сотрудников местных портов, подчеркивает он.

Александр Вершбоу предполагает, что таким образом Россия реализует свою стратегическую инициативу по аннексии моря, аннулировании заключенного в 2004 году соглашения и дестабилизации юга Украины с целью создания сухопутного моста в Крым.

"Это, конечно же, часть худшего сценария, но уже сейчас есть основания для озабоченности определенной ползучей аннексией Азовского моря, которая происходит просто у нас на глазах", – считает Вершбоу.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Павел Климкин предложил политически и юридически Азовское море признать международным пространством.

Кроме того, на условии анонимности источник в дипломатических кругах сообщил, что своими действиями в Азовском море Россия пытается добиться от Украины подачи воды в оккупированный Крым.

Напомним также, что в ближайшее время Украина собирается усилить свою военную группировку в море и в прибережных районах на Азовском направлении.
Россия, Крым, азовское море, Азов, блокада, Вершбоу

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Источник:

Радио Свобода

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