Евросоюз согласится на новую отсрочку Brexit – СМИ выяснили подробности

В Брюсселе понимают, что лучше очередной перенос, чем Brexit без сделки

/ Фото: Pixabay

Страны-члены Евросоюза согласятся в очередной раз перенести Brexit, если соответствующий запрос поступит от Лондона. Об этом заявил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

"Если Лондон запросит новую отсрочку, то ЕС, вероятнее всего, согласится, так как здесь понимают, что лучше очередной перенос, чем Brexit без сделки", - сказал он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что ЕС к концу следующей недели определит, возможно ли добиться с Великобританией соглашения по Brexit.

СМИ отмечают, что ранее британские власти дали понять о готовности смягчить некоторые аспекты своего плана соглашения по Brexit; в то же время Лондон призывал Брюссель проявить гибкость.

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Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что если к 19 октября Великобритания не заключит с Европейским союзом соглашение об условиях Brexit, Лондон попросит Брюссель об очередной отсрочке выхода Соединенного Королевства.

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Борис Джонсон заявлял, что королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября, несмотря на закон, которым парламентарии обязали его просить о продлении Brexit.

Но правительство подтвердило то, что Джонсон будет следовать закону и обратится к ЕС с просьбой об отсрочке.

Помимо того, суд попросили изучить возможность заключения премьера в тюрьму, если он не попросит об отсрочке и выведет Великобританию из ЕС без соглашения.

Напомним, на этой неделе Борис Джонсон представил Брюсселю план, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Президент Еврокомиссии Юнкер пообещал Джонсону изучить его план, но с учетом критериев Брюсселя.

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