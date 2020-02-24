Генконсульство Украины в Милане прекращает работу из-за коронавируса

Генеральное консульство Украины в Милане приостанавливает работу из-за распространения нового коронавируса типа COVID-19 на севере Италии.

Об этом говорится в сообщении Генконсульства Украины в Милане в Facebook.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса, согласно распоряжению президента Ломбардии Аттилио Фонтани и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца о введении превентивных мер, в том числе "прекращение работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг", Генеральное консульство Украина в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

Прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено.

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В случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтверждена необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.д.) украинцам рекомендуется обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или по электронной почте gc_itm@mfa.gov.ua.

Кроме того, дипломаты напоминают о необходимости соблюдать общие рекомендации по противовирусной безопасности, размещенные на сайте МИД Украины.



В свою очередь, в Минздраве сообщили, что более 15 тысяч украинцев находятся на консульском учете в Италии, где по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, медики выявили новый китайский коронавирус Covid-19 у 152 человек.

"Информации о заражении коронавируса Covid-19 граждан Украины в Италии не поступало. На консульском учете в Италии по состоянию на 1 января 2020 года находится 15 632 граждан Украины", - сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в соцсети Facebook в понедельник.

В ведомстве напомнили, что в аэропортах все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут тщательно обследоваться, а пограничники отработали все алгоритмы в случае выявления признаков заболевания – на пунктах пропуска есть временные изоляторы.

"Сейчас из Италии принимается около 20 авиарейсов в неделю", – сообщили в Минздраве.

МИД рекомендовал украинцам не ездить в эту страну, а тем, кто уже оказался в Италии, – избегать поездок в регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где вирус распространился сильнее всего.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

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