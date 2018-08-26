Глава МИД Австрии объяснила приглашение Путина на свою свадьбу

Кнайсль также рассказала, зачем поклонилась российскому президенту и ответила на критику

Приглашение президента РФ Владимира Путина на бракосочетание главы МИД Австрии было спонтанным. Об этом заявила сама глава австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль в интервью одной из местных радиостанций, передает nachrichten.at.

По ее словам, в первую очередь она пригласила австрийских политиков, в том числе президента, однако в тот же день, 5 июня, она встречалась с российским лидером, который прибыл с визитом в Австрию, и в разговоре с ним спонтанно пригласила его на свадьбу. Кнайсль пояснила, что она хотела представить Путину своего жениха – финансиста Вольфганга Майлингера.

Министр отметила, что даже не ожидала, что российский президент согласиться и только 19 июля ей сообщили, что Путин приедет на бракосочетание.

Отметим, что ранее ее раскритиковали за приглашение Путина и даже призвали подать в отставку, однако Кнайсль заявила, что ее это не особо беспокоит. Кроме того, общественность возмутил поклон главы МИД Австрии президенту РФ, но она объяснила, что сделала это в ответ на поклон Путина после окончания их танца.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил 18 августа свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой презентовал молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.

В свою очередь на днях канцлер Австрии Себастьян Курц сделал четкое заявление по визиту Путина. Он отметил, что надеется улучшить отношения с Россией путем более интенсивного диалога.