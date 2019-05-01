Глава МИД Латвии назвал "тихой аннексией" выдачу российских паспортов на Донбассе
Эдгар Ринкевичс подчеркнул, что нужна более решительная реакция ЕС
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что решение Москвы касательно упрощения процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса является попыткой тихой аннексии и требует решительной реакции ЕС. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Варшаве.
"Это полностью недопустимо, это является попыткой осуществления тихой аннексии. Я считаю, что все страны региона должны в этом деле быть объединенными, и мы нуждаемся в значительно более сильной, решительной реакции ЕС на такие действия ", – сказал Ринкевичс.
Глава МИД подчеркнул, что Украине, Грузии и Молдове сейчас нужна в поддержка не только для осуществления реформ, но и для противодействия российской агрессии.
Также министр, посетив в Варшаву по случаю 15-летия присоединения десяти стран к ЕС, поблагодарил Польшу за военное присутствие в Латвии в рамках контингента НАТО.
Напомним, что решение Москвы о выдаче российский паспортов на Донбассе уже засудили ряд стран.
Так, посольство США в Украине осудили указ президента РФ, отметив, что и Крым, и Донецк с Луганском являются суверенными территориями Украины. Кроме того, в США подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также, посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что выдача российских паспортов жителям Донецка и Луганска противоречит Минским соглашениям.
Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается на законодательном уровне. Какие цели преследует этим указом Путин и каковы будут его последствия, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".
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