Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Глава МИД Латвии назвал "тихой аннексией" выдачу российских паспортов на Донбассе

1 мая, 10:09

Эдгар Ринкевичс подчеркнул, что нужна более решительная реакция ЕС

Эдгарс Ринкевичс. Фото: politrussia.com
Эдгарс Ринкевичс. Фото: politrussia.com.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что решение Москвы касательно упрощения процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса является попыткой тихой аннексии и требует решительной реакции ЕС. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Варшаве.

"Это полностью недопустимо, это является попыткой осуществления тихой аннексии. Я считаю, что все страны региона должны в этом деле быть объединенными, и мы нуждаемся в значительно более сильной, решительной реакции ЕС на такие действия ", – сказал Ринкевичс.

Глава МИД подчеркнул, что Украине, Грузии и Молдове сейчас нужна в поддержка не только для осуществления реформ, но и для противодействия российской агрессии.

Также министр, посетив в Варшаву по случаю 15-летия присоединения десяти стран к ЕС, поблагодарил Польшу за военное присутствие в Латвии в рамках контингента НАТО.

Напомним, что решение Москвы о выдаче российский паспортов на Донбассе уже засудили ряд стран.

Так, посольство США в Украине осудили указ президента РФ, отметив, что и Крым, и Донецк с Луганском являются суверенными территориями Украины. Кроме того, в США подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также, посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что выдача российских паспортов жителям Донецка и Луганска противоречит Минским соглашениям.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается на законодательном уровне. Какие цели преследует этим указом Путин и каковы будут его последствия, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, РФ, паспорта

Вы сейчас просматриваете новость " Глава МИД Латвии назвал "тихой аннексией" выдачу российских паспортов на Донбассе". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики

Сегодня, 07:28

Противник ударил из запрещенного вооружения, нанес урон украинской армии, но получил достойную "ответку"

Украина призвала международных партнеров не признавать российские паспорта в ОРДЛО

Вчера, 16:10

МИД просит усилить давление на Кремль

В ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных

Вчера, 07:24

Потерь среди сил ООС нет

Боятся наступления ВСУ: боевики активно взялись за укрепление позиций

Вчера, 05:17

Командиров боевиков заподозрили в халатном отношении к маскировке позиций – ВСУ без проблем вскрывает оборону врага

У Зеленского заявили, что не могут снизить цены на газ украинцам

Лавров назвал требование России к Зеленскому

Экс-депутат Госдумы назвал истинную цель Путина на Донбассе

У Зеленского рассказали, какими будут первые шаги по медреформе

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими

Известный композитор рассказал, как себя чувствует София Ротару

Когда у человека наступает старость

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

Популярная певица стала участницей шоу «Зважені та щасливі»

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

Вчера, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Вчера, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

Растения, разрушающие семейное счастье

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать