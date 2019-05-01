Глава МИД Латвии назвал "тихой аннексией" выдачу российских паспортов на Донбассе

Эдгар Ринкевичс подчеркнул, что нужна более решительная реакция ЕС

Эдгарс Ринкевичс. Фото: politrussia.com.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что решение Москвы касательно упрощения процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса является попыткой тихой аннексии и требует решительной реакции ЕС. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Варшаве.

"Это полностью недопустимо, это является попыткой осуществления тихой аннексии. Я считаю, что все страны региона должны в этом деле быть объединенными, и мы нуждаемся в значительно более сильной, решительной реакции ЕС на такие действия ", – сказал Ринкевичс.

Глава МИД подчеркнул, что Украине, Грузии и Молдове сейчас нужна в поддержка не только для осуществления реформ, но и для противодействия российской агрессии.

Также министр, посетив в Варшаву по случаю 15-летия присоединения десяти стран к ЕС, поблагодарил Польшу за военное присутствие в Латвии в рамках контингента НАТО.

Напомним, что решение Москвы о выдаче российский паспортов на Донбассе уже засудили ряд стран.

Так, посольство США в Украине осудили указ президента РФ, отметив, что и Крым, и Донецк с Луганском являются суверенными территориями Украины. Кроме того, в США подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также, посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что выдача российских паспортов жителям Донецка и Луганска противоречит Минским соглашениям.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается на законодательном уровне. Какие цели преследует этим указом Путин и каковы будут его последствия, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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