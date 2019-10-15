Испания выдала европейский ордер на арест Пучдемона

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает El Pais.

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"Судья Верховного суда Пабло Лларена, который рассматривал дело, издал приказ восстановить международные и европейские ордера на арест Пучдемона по обвинению в хищении государственных средств", – говорится в сообщении.

Ранее суд отозвал ордер на задержание Пучдемона после того, как Германия в 2018 году отказалась выдать бывшего главу правительства Каталонии по подозрению в подготовке мятежа.

С тех пор Пучдемону угрожал только арест в Испании, поскольку юридическую силу имел лишь национальный ордер на арест. Пучдемон эмигрировал в Бельгию после неудачной попытки организации референдума за независимость Каталонии в 2017 году.

праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом, закрепленным в Конституции". Таким образом Пучдемон получил депутатский мандат в Европарламенте. Как известно, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино вОднако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом, закрепленным в Конституции". Таким образом Пучдемон получил депутатский мандат в Европарламенте.

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