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Возвращение украинских туристов из Египта: в Госпогранслужбе сделали заявление

16 марта, 15:42

Денис Беспалов

Граждане должны самостоятельно организовать свое возвращение из Египта в Украину

Украинские туристы, которые сейчас находятся в Египте, должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом заявил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко, во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине, трансляцию которого вел сайт "Сегодня".

"Граждане из Египта должны самостоятельно организовать свое возвращение (в Украине – Ред.) Мы их приглашаем. Мы объявляли о порядке движения, мы проинформировали перевозчиков, в частности, о том, что будет авиационное сообщение прекращено, поэтому они должны для себя это решение принять самостоятельно", - сказал Никифоренко.

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Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в курортном городе Шарм-Эль-Шейх на карантин перевели 750 украинских туристов. Сегодня же глава министерства Дмитрий Кулеба уточнил, что туда уже прибыл наш консул. Он проконтролирует, чтобы туроператоры выполнили обязательства и вывезли людей.

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Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Как известно, Украина закрыла границы для иностранцев: с 17 марта на протяжении двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Однако украинцы, находящиеся за границей, смогут попасть домой. Читайте подробнее, куда звонить и писать, чтобы вернуться в Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Египет карантин туристы коронавирус

Источник: Сегодня

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