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Застрявшие на границе Словакии и Италии украинцы возвращаются домой

15 марта, 00:40

Елена Вус

Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств

Словакия пропустила первую группу заблокированных на итальянско-словацкой границе грузовиков и автобусов, в которых, в частности, находятся украинцы.

"На границе Италии и Словакии были заблокированы среди других и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словакии и других стран дали результат. Министерство инфраструктуры Республики Словакия подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словацкую границу", – написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей страничке в Facebook.

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По словам министра, сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне.

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Напомним, с 13 марта Словакия из-зараспространения коронавируса в Европе ограничила пропуск граждан на свою территорию. Автобусное сообщение со страной приостановлено.

Между тем, с полуночи 16 марта в течение двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины.

А с полуночи 17 марта на протяжении двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Словакия украинцы граница грузовик Мининфраструктуры автобусы Владислав Криклий

Источник: Сегодня

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