Из-за отравления Скрипаля жителям Солсбери рекомендуют провести большую стирку
Здоровью сотен человек, посещавших паб и ресторан в Солсбери, потенциально угрожает вещество, которым был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Посетителей паба и ресторана в Солсбери, где отравили российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию, призывают постирать одежду, а телефоны, сумки и украшения – протереть влажной салфеткой. Об этом заявила госсоветник по вопросам здравоохранения Салли Дэвис, пишет BBC.
По ее словам, риск отравиться для населения остается низким, но тем, кто опасается, что унес с собой микрочастицы яда на одежде, стоит провести большую стирку: через недели и месяцы это может сказаться на самочувствии.
Напомним, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта.
Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.
Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона – истерией.
Как сообщалось, Британия намерена бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России в случае, если выяснится, что в отравлении российского экс-шпиона есть след вмешательства РФ.