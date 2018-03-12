Из-за отравления Скрипаля жителям Солсбери рекомендуют провести большую стирку

Сегодня, 01:24

Здоровью сотен человек, посещавших паб и ресторан в Солсбери, потенциально угрожает вещество, которым был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

фото AFP
фото AFP

Посетителей паба и ресторана в Солсбери, где отравили российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлиюпризывают постирать одежду, а телефоны, сумки и украшения – протереть влажной салфеткой. Об этом заявила госсоветник по вопросам здравоохранения Салли Дэвис, пишет BBC.

По ее словам, риск отравиться для населения остается низким, но тем, кто опасается, что унес с собой микрочастицы яда на одежде, стоит провести большую стирку: через недели и месяцы это может сказаться на самочувствии.

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Напомним, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 5 марта.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией. 

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона – истерией.

Как сообщалось, Британия намерена бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России в случае, если выяснится, что в отравлении российского экс-шпиона есть след вмешательства РФ.
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