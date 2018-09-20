В Болгарии троих министров отправили в отставку за ДТП с 17 жертвами

Сегодня, 13:33

Главы Минтранса, Минразвития и МВД заплатили политическую цену за гибель людей

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Болгарские министры транспорта и информационно-коммуникационных технологий, регионального развития и благоустройства, а также внутренних дел покинули свои должности на фоне трагического ДТП с многочисленными жертвами.

20 сентября парламент проголосовал за отставку Ивайло Московски, Николая Нанкова и Валентина Радева и утвердил их преемников – Росена Желязкова, Петю Аврамову и Младена Маринова соответственно.

Московски, Нанков и Радев ушли в отставку по представлению премьер-министра Бойко Борисова, который настоял на переменах в правительстве после аварии 25 августа, когда автобус с пенсионерами-туристами вылетел в кювет неподалеку от Софии.

Случившееся вызвало широкий общественный резонанс – люди обвинили правительство в масштабной коррупции и мошенничестве.

Однако, увольняя членов своего правительства, премьер отметил их политическую, а не персональную ответственность.

Напомним, что в болгарской результате трагедии погибли 17 человек и еще 25 пострадали.

Также мы сообщали о ДТП в Ленинградской области с участием украинского автобуса из Закарпатья, в результате которой погибли четыре человека.

Помимо того, в начале месяца украинцы попали в ДТП в Румынии.
авария, ДТП, Болгария, коррупция, отставка
Источник:

ТАСС

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