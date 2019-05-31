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Капитан круизного лайнера, столкнувшегося с катером на Дунае, отрицает вину — адвокат

31 мая, 17:03

Полиция Венгрии задержала капитана судна Viking Sigyn — 64-летнего гражданина Украины

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo.

Капитан речного круизного лайнера Viking Sigyn, после столкновения с которым на Дунае в Будапеште затонул прогулочный катер Hableany, отрицает свою вину в произошедшем. Об этом сообщило в пятницу венгерское агентство МТИ со ссылкой на его адвоката.

Полиция Венгрии задержала в четверг капитана судна Viking Sigyn — 64-летнего гражданина Украины по имени Юрий (фамилия не сообщается). Он подозревается в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам. Следователи провели допрос подозреваемого.

По словам его адвоката, капитан отрицает свою вину и говорит, что не нарушал правил речного судоходства. Защита подала жалобу на сторону обвинения, поскольку против подзащитного выдвинули обвинения без предъявления каких-либо доказательств, подтверждающих суть подозрений. Адвокат указал, что капитан лайнера имеет 44 года опыта судоходства и никогда не был причастен к каким-либо происшествиям. Сам мужчина до сих пор находится в шоке от произошедшего, он выразил соболезнования родственникам погибших.

Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул на Дунае за семь секунд после столкновения с круизным судном в Будапеште, сообщили в полиции Венгрии, которая ведет расследование причин трагедии. Полиция обратилась ко всем свидетелям происшествия с просьбой связаться с компетентными органами и рассказать подробности увиденного.


Прогулочный катер Hableany с туристами из Южной Кореи 29 мая вечером двигался в северном направлении, в том же направлении двигался речной круизный лайнер Viking Sigyn. Затем маленький катер по неизвестной причине повернул в сторону и оказался на пути лайнера между двумя опорами моста через Дунай. Во время столкновения на его борту находились 22 женщины, 12 мужчин и ребенок. После столкновения катер опрокинулся и затонул.

По последним данным, семь человек погибли, семеро спасены, 21 числится в списке пропавших без вести.

Ранее мы писали, что затонувший в Будапеште катер с туристами был построен в Херсоне 70 лет назад. "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

Также стало известно, что капитаном судна, которое столкнулось с катером в Будапеште, оказался украинец. Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае.

Как сообщалось, в Венгрии будут судить украинского капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером.


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Источник:

ТАСС

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