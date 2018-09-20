Консерваторы потребуют от Мэй уйти в отставку – СМИ

Сегодня, 03:42

Сообщение сопровождается списком из 27 потенциальных кандидатов на пост главы британского парламента

фото AFP
фото AFP

Депутаты правящей Консервативной партии потребуют от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку после истечения окончательного срока реализации Brexit, пишет The Daily Telegraph.

"Парламентский Комитет 1922 предложит премьер-министру Великобритании Терезе Мэй уйти в отставку после марта 2019 года", – говорится в сообщении, которое сопровождается списком из 27 потенциальных кандидатов на пост главы британского парламента.

Бывший глава МИД Борис Джонсон, по мнению консерваторов, не сможет возглавить правительство, поскольку "фаворит [букмекеров] никогда не побеждает". 

Ранее Джонсон в своей статье для Daily Mail сравнил позицию премьера Мэй по Brexit с "поясом смертника на британской конституции".

В Daily Mail в свою очередь назвали статью Джонсона "прокладыванием пути" на кресло премьера. В британском парламенте ожидают, что Джонсон в скором времени предаст огласке свои премьерские амбиции и проведет вотум недоверия к Терезе Мэй.

Не так давно Джонсон также заявил, что план британского премьера по Brexit является "исторической ошибкой", которая приведет к национальному "унижению".

Как сообщалось, в связи с приближением крайнего срока по соглашению о Brexit Великобританию призвали провести еще один референдум о членстве страны в Европейском союзе.

Ранее по результатам опроса стало известно, что британцы больше не хотят выхода из ЕС.
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Источник:

ТАСС

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