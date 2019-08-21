Кризис в Италии: демократы могут поломать планы "друга Путина"

Кризис в Италии / Фото: AFP

Демократическая партия Италии, которая сейчас находится в оппозиции, заявила, что готова провести переговоры с движением "5 звезд" о формировании правительства после краха предыдущей популистской коалиции. Об этом заявил в среду глава Демократической партии Никола Дзингаретти , сообщает Reuters.

Дзингаретти назвал пять условий, которые, по его словам, должны быть основой любого соглашения – "лояльное членство" в Европейском Союзе; предоставление центральной роли парламенту; экономическое развитие, основанное на экологической устойчивости; изменение позиции по мигрантам и изменение экономической политики для увеличения инвестиций.

"Если эти условия будут приняты в ближайшие дни, мы готовы взять на себя ответственность за создание правительства", – сказал он.

В противном случае, политик считает, что в стране должны пройти досрочные выборы.

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Ранее глава итальянского правительства Джузеппе Конте объявил о своей отставке. Отставка премьер-министра Италии стала результатом конфликта между вице-премьерами – лидерами популистской "Лиги" Маттео Сальвини, который ранее неоднократно высказывался в поддержку российского президента Владимира Путина, и движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо.

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Конте обвинил в своей отставке Сальвини, заявив, что тот поставил свои личные и партийные интересы выше государственных. Премьер считает, что Сальвини добивался перевыборов с момента успеха его партии на выборах в Европарламент

Ранее Сальвини уже объявил о крахе коалиции и потребовал выразить вотум недоверия правительству Конте, а также провести досрочные выборы в парламент.

При этом оппозиционеры-демократы уже выразили готовность сформировать новое правительство вместе с "5 звездами", оставив, таким образом, пророссийскую "Лигу" не у дел.

Стоит отметить, что о своей отставке Джузеппе Конте предупреждал еще в июне. Тогда он сказал, что сложит возложенные на него полномочия, если Ди Майо и Сальвини не найдут общий язык.

Напомним, политический кризис в Италии был одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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