Крушение MH17: следственная группа сделает публичное заявление

Сегодня, 11:57

Промежуточные результаты будут представлены общественности

фото AFP
фото AFP

Международная следственная группа  (JIT), которая расследует катастрофу пассажирского "Боинга" рейса MH17, 24 мая в Гааге огласит общественности промежуточные результаты своей работы. Об этом сообщает Reuters.

Совместная следственная группа, в состав которой вошли представители из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявила, что она представит обновленную информацию о своей работе, но не будет идентифицировать подозреваемых.

Также известно, что в совместной пресс-конференции примет участие и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Отметим, что в конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Международная совместная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила отчет уголовного расследования причин катастрофы.

Ранее Служба безопасности Украины идентифицировала группу из семи человек, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.
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