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Ливни вызвали локальные наводнения в Болгарии

31 мая, 21:36

Залитыми оказались подземные переходы и подвальные этажи многих общественных и жилых зданий

Фото: Pixabay

Болгарские города Пловдив и Стара Загора попали в пятницу под удар стихии. Как сообщает Национальный институт по метеорологии и гидрологии, в течение получаса там выпало до 60 мм осадков, дождь и град, и улицы городов буквально ушли под воду.

В пожарную охрану в Пловдиве поступило более 100 сигналов о наводнении, залитыми оказались подземные переходы и подвальные этажи многих общественных и жилых зданий. На улицах стихия практически полностью блокировала дорожное движение. Спасателям пришлось эвакуировать посетителей крупного торгового центра.

В Стара Загора буря повалила множество деревьев, повреждены линии электропередач. Также блокировано дорожное движение.

Работа по ликвидации последствий разгула стихии продолжается. Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы буря может повториться.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что ливни в Болгарии вызвали масштабное наводнение и разрушения. Проливные дожди вызвали наводнение в районе болгарского города Тетевен, один человек погиб.

Напомним, на Закарпатье появилась угроза подтопления угодий. Пока необходимости эвакуации местных жителей нет.


Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.


Кроме этого, сегодня, 22 мая, сильный ливень затопил Днепропетровскую область. Так, в Каменском из-за ливня случился настоящий потоп: машины и маршрутки буквально плывут по улицам. Также затопило несколько улиц Кривого Рога. В нескольких районах города из-за потопа образовались автомобильные пробки.

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Тег Болгария, дождь, стихия, наводнение, непогода, ливни

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Источник:

ТАСС

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