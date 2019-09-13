Юнкер заявил, что британцы всегда были европейцами на полставки

Глава Еврокомиссии считает, что Brexit будет проигрышной ситуацией как для Великобритании, так и для ЕС

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Британцы никогда не хотели полностью разделять политику всего Европейского Союза. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Politico.

"Британцы изначально были европейцами на полставки. Нам нужны европейцы на полную ставку… Британцам более 40 лет говорили, что они находятся внутри, но они не хотели полностью соглашаться со всей европейской политики", – сказал он.

Юнкер считает, что Brexit будет проигрышной ситуацией как для Великобритании, так и для ЕС, и заявил, что было "ошибкой" выносить этот вопрос на референдум.

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Ранее сообщалось, что Европарламент (ЕП) выступит за перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза, если это предотвратит Brexit без сделки или потребуется для проведения выборов в британский парламент.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза в случае, если до 31 октября 2019 года не будет заключено соглашение с Брюсселем.

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассматривает несколько планов, которые должны позволить ему законным путем обойти действие закона об отсрочке Brexit.

На минувшей неделе британский парламент принял закон, который обязывает правительство просить у ЕС о новом переносе даты Brexit в случае, если до 19 октября Лондон и Брюссель так и не договорятся об условиях "развода". Однако, по словам собеседников издания, Джонсон, настаивающий на том, что королевство должно покинуть ЕС не позднее 31 октября, намерен убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку. Вместе с официальным запросом правительство может направить в Брюссель письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из Евросоюза с 31 октября на 31 января.

Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

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