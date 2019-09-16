Судьба Brexit: в Брюсселе сделали заявление по итогам встречи Юнкера и Джонсона

Британский премьер Джонсон не намерен просить об отсрочке Brexit на саммите лидеров ЕС

Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер / Фото: AFP

После встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в Люксембурге в Европейской комиссии заявили, что от Лондона не поступили необходимые предложения по Brexit. Об этом говорится в заявлении комиссии, обнародованном в понедельник по итогам переговоров.

"Президент Юнкер напомнил, что Великобритания несет ответственность за то, чтобы выступить с юридически оперативным решением, которое было бы совместимым с соглашением о выходе. Президент Юнкер подчеркнул постоянную готовность и открытость комиссии изучить вопрос о том, соответствуют ли такие предложения целям "бекстопа". Такие предложения еще не поступили", - говорится в заявлении комиссии.

Как сообщает Sky News, Борис Джонсон заявил Жану-Клоду Юнкеру, что не намерен просить об отсрочке Brexit на саммите лидеров ЕС 17-18 октября. Лидеры согласились с тем, что дискуссии необходимо активизировать и встречи будут проводиться на ежедневной основе.

Целью механизма "бекстоп" является предотвращение жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения всего острова в таможенном союзе ЕС, пока ЕС и Великобритания не согласуют новую торговую сделку. Однако британские депутаты отказываются одобрять соглашение о выходе с условиями "бекстопа".

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ЕС категорически отказывается менять соглашение. Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября и Джонсон уверяет, что не будет просить ЕС о новой отсрочке.

Премьер Британии Борис Джонсон накануне первой на посту встречи с руководством институтов ЕС заявил о реальной возможности заключения соглашения о Brexit в ближайшие недели.

"Если мы сможем добиться достаточного прогресса в ближайшие несколько дней, я намерен прибыть на этот важный саммит 17 октября и завершить соглашение, которое будет защищать интересы бизнеса и граждан по обе стороны пролива и по обе стороны границы в Ирландии", – заявил Джонсон.

"Я горячо верю, что мы можем это сделать, и я считаю, что такое соглашение будет отвечать интересам не только Великобритании, но и наших европейских друзей", – добавил он.

Премьер также обвинил депутатов в том, что их действия "делают любое соглашение о Brexit труднодостижимым", заявив, что их тактика задержки создает впечатление, что "Британия больше не может или не намерена выходить 31 октября".

"Это ошибочное впечатление. Мы выйдем в этот день, с договором или без него", – подчеркнул Джонсон.

Ранее Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

Премьер-министр дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

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