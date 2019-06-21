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Макрон готов поддержать назначение Меркель на пост главы ЕК

21 июня, 04:20

Меркель не входит в число обсуждаемых в настоящий момент кандидатов на пост главы Еврокомиссии

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он был бы готов поддержать кандидатуру канцлера ФРГ Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии, если бы она на него претендовала. Об этом он заявил в пятницу на брифинге после завершения первого дня саммита ЕС, в ходе которого лидеры Евросоюза не смогли договориться о том, кто заменит Жан-Клода Юнкера на посту главы ЕК.

"Я ничего не имею против кандидатов от Германии как таковых. Я бы поддержал кандидатуру [канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, если бы она претендовала на этот пост", — заявил он, отвечая на вопрос о своем отношении к кандидату на пост главы Еврокомиссии от ведущей фракции в Европарламенте, христианско-демократической Европейской народной партии, немцу Манфреду Веберу.

Меркель не входит в число обсуждаемых в настоящий момент кандидатов на пост главы Еврокомиссии. В преддверии саммита ЕС многие дипломатические источники говорили об оппозиции со стороны Франции кандидатуре Вебера, против которого выступает и ряд других европейских лидеров.

После неудачной ночной дискуссии вопрос о новом председателе Еврокомиссии отложен до 30 июня, когда в Брюсселе будет созван внеочередной саммит ЕС для обсуждения назначений на все руководящие посты в институтах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что главный кандидат на должность главы Еврокомиссии сохранил важный политический пост

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. 

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. 

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Тег Еврокомиссия, Меркель, глава, Макрон

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Источник:

ТАСС

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