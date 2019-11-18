Макрон пытается создать альтернативу НАТО: в Германии сделали заявление

Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Позиции Германии и Франции по отношению к НАТО существенно отличаются. Об этом в интервью журналу Welt рассказала немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, Германия согласна с тем, что европейскому сотрудничеству в области безопасности необходимо расширять сотрудничество, но у Парижа другая точка зрения, чем у Берлина.

"Когда Франция говорит о расширении европейского сотрудничества в области обороны, они говорят о стратегической автономии. Французы стремятся к сильному европейскому сотрудничеству для замены НАТО", – сказала Крамп-Карренбауэр.

"Моя точка зрения заключается в том, что любое укрепление европейской обороны также укрепляет европейскую опору НАТО", - сказала она.

Крамп-Карренбауэр добавила, что "военная культура Франции отличается от немецкой".

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"Это отражено в последних предложениях ее президента. Но в Германии также есть свои интересы", - сказала немецкий министр обороны.

Вместе с тем она подчеркнула важность партнерства Берлина и Франции и его интеграции в НАТО.

Ранее сообщалось, чтопрезидент Франции Эммануэль Макрон требует внести поправки в Договор о Европейском Союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны.

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По его мнению, изменения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза своими силами, если альянс в случае вето не сможет активировать статью о коллективной обороне.

Французский президент в начале ноября спровоцировал дискуссию о состоянии Североатлантического альянса. В интервью журналу Economist он заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

В ответ на слова Макрона верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что дискуссия о ментальном здоровье НАТО должна вестись в стенах альянса, а не в Европейском Союзе, который в настоящий момент достиг пика в развитии сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег Францию от подрыва Североатлантического альянса. Он отметил, что Германия должна объединиться с "французскими друзьями", чтобы достичь сильной Европы. Маас также подчеркнул, что нельзя допустить раскола европейцев в сфере безопасности.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе состоявшейся в Берлине встречи отметили важность укрепления сотрудничества двух стран в рамках НАТО, сообщил американский госдепартамент.

А в конце октября постоянно действующий руководящий орган НАТО, Североатлантический совет, под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетил Украину. Главной целью визита было обсуждение интеграции Украины в альянс.

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