Макрон заверил, что армия не будет использована против "желтых жилетов"

По словам президента, военные будут заниматься выполнением порученной им задачи по борьбе против терроризма

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Макрон заверил, что армия не будет использована против "желтых жилетов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d06/b3b/5c7d06b3b0f31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d06/b3b/5c7d06b3b0f31.jpg 2019-03-22T19:20:09+02:00 Евросоюз По словам президента, военные будут заниматься выполнением порученной им задачи по борьбе против терроризма

Подразделения французской армии не будут использоваться для наведения порядка в ходе манифестаций "желтых жилетов". В этом заверил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон. Он выступал на пресс-конференции в Брюсселе, трансляцию которой вел телеканал ЕС.

"Будут соблюдаться те же правила, которые были установлены в декабре прошлого года и даже неоднократно ранее. То есть, что военные, задействованные в операции по антитеррористическому патрулированию „Сантинель", будут заниматься выполнением порученной им задачи по борьбе против терроризма и защите важных объектов. Это делается с тем, чтобы высвободить тем самым необходимые силы полиции и жандармерии", — заявил президент Франции.

"Полицейские и жандармы будут выполнять задачи по поддержанию порядка, сопровождая официально заявленные манифестации. А также препятствуя тем манифестациям, которые проводятся в запрещенных местах, противодействуя попыткам бунтов и погромам", — заверил Макрон. При этом он назвал возникшие в связи с вопросам о военных дискуссиях в обществе "дебатами, лишенными смысла", а их инициаторов — "теми, кто намеренно напускает на себя страхи и стремится, чтобы страшно было и другим".

Сообщение о привлечении армейский патрулей к действиям по обеспечению безопасности в дни манифестаций "желтых жилетов" было сделано в минувшую среду премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом по итогам заседания совета министров. В дальнейшем подлинный шок в обществе вызвало заявление в эфире радиостанции "Франс энфо" военного губернатора Парижа генерала Брюно Ле Рея, который сообщил, что его солдатам дано разрешение "открывать огонь в случае, если их жизнь окажется в опасности".

Целый ряд военных экспертов, политиков, представителей общественности выступили после этого категорически против таких мер, подчеркивая, что они могут привести к человеческим жертвам, так как солдаты не обучены действовать в подобных ситуациях сдерживания манифестантов и не имеют надлежащей экипировки.

Лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон потребовал, чтобы премьер-министр Эдуар Филипп явился в Национальное собрание и доложил депутатам, чем именно обосновано введение подобной беспрецедентной для Франции последних десятилетий меры. В конечном счете министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и глава МИД, бывший военный министр Жан-Ив Ле Дриан заверили в пятницу утром, что военных не будут привлекать к операциям по обеспечению порядка и не будут находиться в контакте с демонстрантами, и что перед ними поставлена задачи лишь по охране объектов.

Ранее мы писали, что главу полиции Парижа отправили в отставку из-за погромов "желтых жилетов". Правительство признало, что меры безопасности во время протестов "желтых жилетов" в субботу были недостаточными.

Ранее стало известно, что в случае присутствия на демонстрациях "желтых жилетов" во Франции участников ультрарадикальных движений, на которых власти возлагают ответственность за погромы в Париже, власти запретят проводить манифестации в некоторых районах.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой,образовавшейся внутри движения "желтых жилетов".

Как известно, в субботу в ходе насильственных протестов радикальные элементы с "желтых жилетов" подожгли знаменитый пивной ресторан Fouquet и люксовый магазин сумок Longchamp. Кроме этого был поврежден целый ряд других известных брендовых магазинов, а также банк и газетные киоски. В ходе беспорядков стражи порядка применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. В Париже во время столкновения между полицейскими и участниками акции протеста "желтых жилетов" под стражу поместили около 200 манифестантов.

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