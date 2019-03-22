Макрон заверил, что армия не будет использована против "желтых жилетов"
По словам президента, военные будут заниматься выполнением порученной им задачи по борьбе против терроризма
Подразделения французской армии не будут использоваться для наведения порядка в ходе манифестаций "желтых жилетов". В этом заверил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон. Он выступал на пресс-конференции в Брюсселе, трансляцию которой вел телеканал ЕС.
"Будут соблюдаться те же правила, которые были установлены в декабре прошлого года и даже неоднократно ранее. То есть, что военные, задействованные в операции по антитеррористическому патрулированию „Сантинель", будут заниматься выполнением порученной им задачи по борьбе против терроризма и защите важных объектов. Это делается с тем, чтобы высвободить тем самым необходимые силы полиции и жандармерии", — заявил президент Франции.
"Полицейские и жандармы будут выполнять задачи по поддержанию порядка, сопровождая официально заявленные манифестации. А также препятствуя тем манифестациям, которые проводятся в запрещенных местах, противодействуя попыткам бунтов и погромам", — заверил Макрон. При этом он назвал возникшие в связи с вопросам о военных дискуссиях в обществе "дебатами, лишенными смысла", а их инициаторов — "теми, кто намеренно напускает на себя страхи и стремится, чтобы страшно было и другим".
Сообщение о привлечении армейский патрулей к действиям по обеспечению безопасности в дни манифестаций "желтых жилетов" было сделано в минувшую среду премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом по итогам заседания совета министров. В дальнейшем подлинный шок в обществе вызвало заявление в эфире радиостанции "Франс энфо" военного губернатора Парижа генерала Брюно Ле Рея, который сообщил, что его солдатам дано разрешение "открывать огонь в случае, если их жизнь окажется в опасности".
Целый ряд военных экспертов, политиков, представителей общественности выступили после этого категорически против таких мер, подчеркивая, что они могут привести к человеческим жертвам, так как солдаты не обучены действовать в подобных ситуациях сдерживания манифестантов и не имеют надлежащей экипировки.
Лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон потребовал, чтобы премьер-министр Эдуар Филипп явился в Национальное собрание и доложил депутатам, чем именно обосновано введение подобной беспрецедентной для Франции последних десятилетий меры. В конечном счете министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и глава МИД, бывший военный министр Жан-Ив Ле Дриан заверили в пятницу утром, что военных не будут привлекать к операциям по обеспечению порядка и не будут находиться в контакте с демонстрантами, и что перед ними поставлена задачи лишь по охране объектов.
Ранее мы писали, что главу полиции Парижа отправили в отставку из-за погромов "желтых жилетов". Правительство признало, что меры безопасности во время протестов "желтых жилетов" в субботу были недостаточными.
Ранее стало известно, что в случае присутствия на демонстрациях "желтых жилетов" во Франции участников ультрарадикальных движений, на которых власти возлагают ответственность за погромы в Париже, власти запретят проводить манифестации в некоторых районах.
Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой,образовавшейся внутри движения "желтых жилетов".
Как известно, в субботу в ходе насильственных протестов радикальные элементы с "желтых жилетов" подожгли знаменитый пивной ресторан Fouquet и люксовый магазин сумок Longchamp. Кроме этого был поврежден целый ряд других известных брендовых магазинов, а также банк и газетные киоски. В ходе беспорядков стражи порядка применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. В Париже во время столкновения между полицейскими и участниками акции протеста "желтых жилетов" под стражу поместили около 200 манифестантов.
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